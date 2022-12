Garantie, Werbung, Versicherungen & Co.

Die häufigsten Ärgernisse 2022 – und gute Lösungen fürs neue Jahr

Lesezeit: 4 Minuten

Was geht Kundinnen und Kunden so richtig auf die Nerven? An erster Stelle Garantieverweigerung, wie eine neue Befragung zeigt. Wir helfen bei den sechs häufigsten Problemen.