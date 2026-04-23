Wo Sie kostenlose Rechtsauskunft bekommen
In der Schweiz gibt es verschiedene Hilfsangebote, die gratis oder zu einem fairen Preis beraten. Die wichtigsten Anlaufstellen im Überblick.
Veröffentlicht am 23. April 2026 - 08:54 Uhr
Vorweg: Auch der Beobachter-Chatbot (unten rechts) beantwortet die erste Frage zum Nulltarif.
Eine unentgeltliche Rechtsauskunft ist qualitativ nicht dasselbe wie eine umfassende Beratung. Vielmehr können Ratsuchende in kurzen Besprechungen erste Auskünfte zu Rechtsfragen einholen, einfache Rechtsprobleme aus dem Alltag oder die Weiterleitung an die zuständige Behörde/Stelle bei komplexeren Fragen klären.
Die folgende Auflistung ist nicht vollständig. Sie bietet jedoch eine gute Übersicht zu Anlaufstellen in der Schweiz, die der Beobachter als empfehlenswert ansieht.
Um diese Stellen beziehungsweise Themenbereiche geht es im Artikel:
- Schweizerischer Anwaltsverband
- Gemeinde
- Ausgleichskassen
- Pensionskasse
- Senioren und Jugendliche
- Sozialhilfe
- Gerichte
- Erwerbstätigkeit und Berufsverbände
- Whistleblowing
- Erwachsenen- und Kindesschutzrecht
- Gewerkschaften
- Frauenzentralen
- Mietrecht
- Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer
- Patientenrecht
- Behindertenorganisationen
- Psychosoziale Beratung
- Banken und Versicherungen
- Opferhilfe
- Missbrauchsopfer der katholischen Kirche
- Geflüchtete und Asylsuchende
Schweizerischer Anwaltsverband
In den meisten Kantonen betreiben die kantonalen Anwaltsverbände Rechtsauskunftsstellen. Die Mitglieder des Verbands erteilen unentgeltlich oder gegen Entrichtung einer bescheidenen Gebühr Rechtsberatung.
Sie können sich ohne Voranmeldung in der Rechtsauskunftsstelle beraten lassen. In der Regel stehen dafür 15 bis 30 Minuten zur Verfügung. In einigen Kantonen können Rechtsfragen auch telefonisch gestellt werden.
Gemeinde
Viele Gemeindeverwaltungen haben Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet, die Rechtsauskunft brauchen. Oder sie subventionieren gar Vollzeitberatungsstellen. In der Regel ist die erste Konsultation unentgeltlich.
Konsultieren Sie die Website der jeweiligen Gemeinde oder fragen Sie bei der Gemeinde- oder Stadtkanzlei an.
Beratung beim Beobachter
Auch der Beobachter bietet kostenlose Rechtsberatung an. Mit einem Jahres- oder Halbjahresabo erhalten Sie Zugang zu über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten. Zudem beantwortet der Beobachter-Chatbot Rechtsfragen rund um die Uhr.
Für nur 60 Franken können Nichtabonnentinnen und Nichtabonnenten auch eine Einzelberatung vereinbaren.
Ausgleichskassen
Für Fragen zur Altersvorsorge sind die Ausgleichskassen der Kantone zuständig. Die Adressen finden Sie unter Ahv-iv.ch.
Pensionskasse
Der Verein BVG-Auskünfte bietet in der Regel am ersten Mittwoch des Monats an verschiedenen Standorten in der Schweiz sowie online unentgeltliche Beratung an.
Senioren und Jugendliche
Menschen ab dem 60. Altersjahr sowie deren Angehörige können sich an über 100 Beratungsstellen der Pro Senectute zu Themen wie Finanzen, Pensionierung, Gesundheit, persönliche Vorsorge oder Wohnen durch Fachpersonen beraten lassen.
Avenir50plus ist spezialisiert auf die Beratung von Personen über 50 Jahre, die sich über arbeitsbezogene Themen wie vorzeitige Pensionierung, Arbeitslosigkeit oder Pensionskassenvermögen beraten lassen möchten.
Pro Juventute ist für Jugendliche bei Sorgen und Problemen rund um die Uhr erreichbar und berät diese zu verschiedensten Themen. Ausserdem können sich Eltern bei Fragen über Entwicklung, Erziehung, Betreuung oder Familienorganisation an die Beratungsstelle wenden.
Sozialhilfe
Die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) bietet Bezügerinnen und Bezügern von Sozialhilfe aus den Kantonen Zürich, Aargau, Thurgau, St. Gallen, Glarus, Graubünden, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Schaffhausen kostenlose Rechtsberatung an.
Bewohner des Kantons Bern können sich an Actio Bern oder an die Berner Rechtsberatungsstelle wenden.
Gerichte
Rechtsberatungsstellen führen auch viele Bezirks- und Arbeitsgerichte. Auf Ch.ch oder auf den Websites der Kantone und Gerichte finden Sie alle Infos.
Erwerbstätigkeit und Berufsverbände
Die meisten Berufsverbände gewähren ihren Mitgliedern unentgeltliche Rechtsberatung.
Der Verband für Menschen mit und ohne Arbeit Avenir50plus bietet Beratungen rund um Arbeitslosigkeit im Alter sowie bei Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz an.
In den einzelnen Kantonen geben regelmässig die Arbeitsgerichte oder andere Stellen gratis beziehungsweise gegen eine geringe Gebühr Auskunft zu privatrechtlichen Arbeitsrechtsfragen.
Whistleblowing
Haben Sie in einem Betrieb oder bei einer Behörde gravierende Missstände beobachtet oder erlebt? Weisen die zuständigen Stellen Ihre Meldung ab? Der Beobachter deckt Missstände auf und bietet eine Plattform, auf der Sie Infos und Dokumente absolut anonym übermitteln können: www.sichermelden.ch.
Bei Fragen zum korrekten rechtlichen Vorgehen beim Whistleblowing steht auch die kostenlose Beobachter-Hotline unter der Telefonnummer 058 510 73 80 zur Verfügung.
Erwachsenen- und Kindesschutzrecht
Betroffene einer Massnahme des Kindes-und Erwachsenenschutzes und deren Angehörige, die nicht mehr weiterwissen, erhalten bei der Anlaufstelle Kindes- und Erwachsenenschutz (Kescha) telefonische Beratung.
Für Fragen betreffend fürsorgerische Unterbringung oder andere psychosoziale oder rechtliche Fragen im Bereich psychischer Gesundheit wenden Sie sich an Pro Mente Sana.
Gewerkschaften
Mitglieder einer Gewerkschaft haben in der Regel Anspruch auf Rechtsschutz und Rechtsberatung, wenn sie im Arbeitsverhältnis Probleme bekommen. Manchmal erstreckt sich der Schutz bis auf Gerichtsprozesse.
Frauenzentralen
In der Schweiz existieren 17 Frauenzentralen. Jede dieser Frauenzentralen ist eine eigenständige Organisation mit unterschiedlicher Ausrichtung und unterschiedlichem Aufgabenbereich.
Einige der Frauenzentralen bieten unentgeltliche Rechtsberatung. Die Liste mit Links zu den einzelnen Zentralen findet sich auf der Website Frauenzentrale.ch.
Mietrecht
Die Schlichtungsbehörden für Miet- und Pachtsachen erteilen unentgeltlich Rechtsauskunft. Welche Schlichtungsstelle für Sie zuständig ist und wann die Sprechstunde stattfindet, erfahren Sie unter Mietrecht.ch.
Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband (MV) unterhält ebenfalls Rechtsberatungsstellen. Für MV-Mitglieder ist die Beratung kostenlos. Mehr erfahren Sie unter Mieterverband.ch.
Vorsicht: Verwechseln Sie den Mieterinnen- und Mieterverband nicht mit dem Mieterschutz Schweiz, vor dem der Beobachter bereits mehrmals warnte.
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer
Die Mitgliedschaft beim Hauseigentümerverband (HEV Schweiz) beinhaltet bei allen Sektionen das Recht auf eine kostenlose telefonische Rechtsauskunft. Darüber hinaus bieten die Sektionen je nach Struktur und Grösse der jeweiligen Sektion des HEV ihren Mitgliedern weitere Beratungsmöglichkeiten an.
Mitglieder von Casafair werden individuell in allen Fragen rund um Haus und Wohnen beraten: vom Mietrecht über Finanzierung bis zu energetischen Sanierungen und der Behebung von Baumängeln. Kurzberatungen sind für Mitglieder kostenlos.
Und auch der Schweizer Stockwerkeigentümerverband bietet seinen Mitgliedern gratis Rechtsauskünfte an.
Patientenrecht
Bei Problemen mit Ärztinnen, Zahnärzten, Zahnprothetikerinnen oder einem Spital können folgende Stellen helfen:
- Die Schweizerische Stiftung SPO Patientenorganisation bietet eine kostenlose Erstberatung zu Fragen der Behandlung, Diagnose, Abrechnung oder zu zahnmedizinischen Anliegen.
- Der Dachverband Schweizerischer Patientenstellen bietet je nach Fall eine kostenlose Erstberatung zu den Rechten und Pflichten von Patientinnen und Patienten.
- Bei der Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten schauen spezialisierte Anwältinnen und Anwälte Ihr Dossier an. Die Beratung ist auf 45 Minuten angelegt und kostet lediglich 100 Franken. Es ist wichtig, ein gut vorbereitetes Dossier mit allen relevanten Unterlagen mitzubringen.
- Sofern der Zahnarzt oder die Zahnärztin Mitglied bei der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) ist, kann man sich bei Streitigkeiten an diese Berufs- und Standesorganisation wenden. Die zahnärztlichen Begutachterkommissionen können verbindliche Entscheide fällen. Die Kosten sind kantonal verschieden.
- Wenn der Zahnprothetiker gepfuscht hat, gibt es ein Schiedsgericht des Schweizerischen Zahnprothetiker-Verbands. Die Beschwerde kostet 250 Franken, wenn die Prothetikerin Mitglied ist. Wenn sie nicht Mitglied ist, werden 500 Franken verrechnet. Dieser Betrag wird rückerstattet, wenn die Prothetikerin fehlerhaft gearbeitet hat.
- Bei Problemen und Streitigkeiten mit der Krankenkasse ist die Ombudsstelle Krankenversicherung zuständig. Sie berät kostenlos und kann bei berechtigten Anliegen beim Krankenversicherer intervenieren. Sobald eine Verfügung vorliegt oder falls man eine Rechtsschutzversicherung hat, ist die Ombudsstelle nicht mehr zuständig.
Behindertenorganisationen
Inclusion Handicap bietet Rechtsberatung für Menschen mit Behinderungen sowie für deren Angehörige.
Die Beratungsstellen von Procap unterstützen, gegen Zahlung eines Mitgliedsbeitrags, ebenfalls Menschen mit Behinderungen und geben rund um das Thema Invalidität Rat.
Sowohl Inclusion Handicap als auch Procap unterhalten einen Rechtsdienst, der Mandate führen kann.
Des Weiteren setzt sich Pro Infirmis für Hilfsbedürftige mit Handicap sowie für deren Angehörige ein.
Die bereits erwähnte Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten (siehe Patientenrecht) bietet in allen Belangen betreffend Unfall, Personenhaftpflicht, Patientenrecht, Sozialversicherungen und Krankentaggeldversicherung eine kostengünstige Erstberatung. Das Angebot ist für diese Belange spezialisierter als dasjenige des Schweizerischen Anwaltsverbands.
Psychosoziale Beratung
Pro Mente Sana bietet für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung sowie für Angehörige und nahestehende Personen kostenlose Beratung. Zudem beantwortet die Stiftung Rechtsfragen aller Art und gibt Informationen zu rechtlichen Ansprüchen. Die Beratung kann telefonisch, elektronisch oder über die Walk-in-Beratung in Zürich in Anspruch genommen werden.
Banken und Versicherungen
Auch Banken und Versicherungen verfügen über unentgeltliche Rechtsauskunftsstellen. So kann bei Beschwerden gegen Banken der Schweizerische Bankenombudsman und im Zusammenhang mit Versicherungen der Ombudsman der Privatversicherung und der Suva kontaktiert werden.
Opferhilfe
Über Opferhilfe-schweiz.ch bietet die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren für Opfer von Straftaten eine Liste mit Adressen der kantonalen Opferberatungsstellen, die bei der psychologischen und sozialen Verarbeitung, aber auch bei der rechtlichen und finanziellen Auseinandersetzung helfen.
Beratung für Missbrauchsopfer der katholischen Kirche
Sind Sie von einem sexuellen Übergriff durch katholische Geistliche betroffen? Der Beobachter unterstützt Sie kostenlos bei der Einreichung eines Gesuchs um finanzielle Genugtuung und bei der Vermittlung an eine Opferhilfestelle.
⇒ Beobachter-Beratungszentrum: 058 510 73 78
Geflüchtete und Asylsuchende
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe gibt in einer wöchentlichen Telefonsprechstunde rechtliche Informationen über das Asylsystem und die Statusrechte in der Schweiz. Zudem bietet das Hilfswerk der evangelisch-reformierten Kirche (Heks) eine Beratungsstelle für Asylsuchende in Zürich sowie in weiteren Kantonen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Juli 2003 veröffentlicht und wird laufend aktualisiert.