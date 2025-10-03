Warum das wichtig ist: Auch im kommenden Jahr wird die Grundversicherung wieder teurer; im Schnitt um 4,4 Prozent. Dabei kommt eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit zum Schluss: Rund ein Fünftel der Kosten könnte eingespart werden, ohne dass die Gesundheitsversorgung sich spürbar verschlechtern würde. Ein Beispiel für massive Verschwendung lieferte am Montag die NZZ. Sie hat geheime Preisdaten ausgewertet und kann belegen, dass Schweizer Spitäler für Herzschrittmacher bis zu fünfmal so viel wie deutsche bezahlen – für exakt dieselben Geräte.