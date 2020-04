Hinter Swissdiscounts.ch steckt die Springberg Group Ltd, die in der Schweiz nur eine Korrespondenzadresse hat. Die Briefkastenfirma ist auf Malta registriert. Laut maltesischem Handelsregisteramt gehört sie einer Zürcherin und wurde 2018 eingetragen. Die Frau präsidierte zuvor den Verwaltungsrat der konkursiten Smiles Solution AG In SMS-Falle getappt «Ich versteckte mein Handy» , die mit Porno-Abofallen Schlagzeilen machte.