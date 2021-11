Beobachten Sie Ihre Haut und lassen Sie sich alle 1 bis 2 Jahre oder häufiger beim Arzt auf Hautkrebs Hautkrebs Die Haut vergisst nie hin untersuchen. Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn es in Ihrer Familie Hautkrebsfälle gegeben hat, wenn Sie helle Haut haben, wenn Sie sich besonders häufig in der Sonne aufhalten, wenn Sie mehr als 15 Schönheitsflecken am Körper haben oder wenn diese einen Durchmesser von mehr als 6 mm aufweisen.