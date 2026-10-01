Grosszügige Rabatte auf Tickets von Europa-Park und Co.? Leider nein!
Erfahren Sie hier laufend aktualisiert, wo Gefahren für Konsumentinnen und Konsumenten lauern und auf welche Betrugsmaschen Sie nicht hereinfallen sollten.
Veröffentlicht am 1. Oktober 2026 - 14:45 Uhr
Warnungen im Oktober
Gefälschte Angebote für Freizeitparks im Web
Kriminelle locken über Suchmaschinen, Onlinewerbung und soziale Medien auf gefälschte Websites von bekannten Freizeitparks wie dem Europa-Park oder Rulantica. Mit angeblichen Rabatten von bis zu 25 Prozent täuschen die professionell gestalteten Fakeshops echte Angebote vor. Wer dort bestellt, erhält keine gültigen Tickets, verliert sein Geld und riskiert Mehrfachbelastungen der Kreditkarte sowie kostenpflichtige Abonnements, so die Warnung von Cybercrimepolice.ch.
Tipp: Kaufen Sie Eintrittskarten ausschliesslich über die offiziellen Websites der Freizeitparks oder via autorisierte Partner. Falls Sie Daten bei einem gefälschten Onlineshop eingegeben haben, sperren Sie umgehend Ihre Kreditkarten und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (1.10.2026)
Möchten Sie stets informiert werden, wenn wir neue Produktrückrufe melden oder vor aktuellen Betrugsmaschen warnen? In der Beobachter-App können Sie «Mitteilungen» der Konsum-Warnliste als Push abonnieren.
Warnungen vom September
Fruchtgummi von Aldi kann Metallfragmente enthalten
Aldi Suisse ruft gemeinsam mit dem Lieferanten Vidal Deutschland GmbH das Produkt «Sweet-Land veganes Fruchtgummi, Sorte Sour Fruit Mix» zurück. Grund dafür ist die Gefahr von Metallfragmenten in einzelnen Packungen, die beim Konsum zu Verletzungen führen können. Der Verkauf des betroffenen Produkts wurde in allen Filialen sofort gestoppt.
Tipp: Konsumieren Sie das Fruchtgummi keinesfalls. Sie können betroffene Packungen in jeder Aldi-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Kaufbeleg vollumfänglich erstattet. (30.9.2026)
Gefälschte Mails versprechen Serafe-Rückerstattung
Aktuell kursieren gefälschte E-Mails im Namen der Erhebungsstelle Serafe. Empfänger werden mit einer angeblichen Rückerstattung von 335 Franken gelockt, die wegen angeblicher Überzahlung oder Registrierungsänderungen bereitstehe. Die Betrüger nutzen den Absender «SERAFI» und setzen Druck durch Verjährungsfristen auf. Ihr Ziel ist es, über den enthaltenen Link sensible Bankdaten abzugreifen.
Tipp: Serafe fordert Kunden niemals per E-Mail zur Eingabe von Bankdaten auf. Klicken Sie keinesfalls auf den Link und geben Sie keine persönlichen Daten oder Bankverbindungen preis. Löschen Sie die E-Mail umgehend. Haben Sie bereits Daten eingegeben, informieren Sie sofort Ihre Bank. (29.9.2026)
Betrüger fälschen Reisebestätigung im Namen von Hotelplan
Die Kantonspolizei Zürich warnt auf Cybercrimepolice.ch vor gefälschten E-Mails im Namen von Hotelplan. Die Nachricht bestätigt eine angeblich gebuchte Reise. Über den Button «Buchungsdetails ansehen» gelangen Betroffene auf eine gefälschte Website, die mit Logo und Design des Reiseveranstalters manipuliert ist.
Da die Empfänger die angezeigte Reise nie gebucht haben, bietet die Website direkt die Option an, diese zu stornieren und eine Rückerstattung zu beantragen. Wer darauf eingeht, wird aufgefordert, seine Kreditkartendaten einzugeben. Im Anschluss verlangen die Täter eine Bestätigung in der Banking-App oder die Eingabe eines OTP-Codes. Statt einer Geldrückzahlung wird jedoch eine Abbuchung von der eigenen Kreditkarte autorisiert.
Tipp: Ignorieren Sie Links in unerwarteten Bestätigungsmails. Loggen Sie sich bei Unsicherheiten stets direkt über die offizielle Website oder App des Reiseanbieters ein, um Buchungen zu prüfen. Geben Sie keine Kreditkartendaten oder Freigabecodes aus Banking-Apps für angebliche Geldeingänge ein. (28.9.2026)
Norvio.ch verkauft Fitnessgeräte zu minderwertiger Qualität
Der Konsumentenschutz warnt vor dem Onlineshop Norvio.ch, der von der Bauer Group GmbH in Bösingen FR betrieben wird. Der Shop verkauft diverse Produkte im Bereich Fitness, Gesundheit sowie Wellness für zu Hause und wurde im August zweimal neu gemeldet.
Auch auf der Bewertungsplattform Trustpilot lassen Kundinnen und Kunden kein gutes Haar an dem Shop. Bei 2,1 von 5 Sternen klagen einige über die mangelhafte Qualität des «FlexiPed» – eines Fitnessgeräts, das die Bauchdecke straffen und den Beckenboden kräftigen soll. Eine Nutzerin schreibt zu diesem Produkt: «Absolut minderwertige Qualität und ist vermutlich das gleiche, das bei Temu 5 CHF kostet». Zudem deuten weitere Beschwerden darauf hin, dass Retouren teuer und Rückerstattungen schleppend sind.
Eine Anfrage des Beobachters an den Shopbetreiber blieb unbeantwortet.
Tipp: Werfen Sie einen Blick auf das Impressum, wenn Sie bei einem unbekannten Shop bestellen. Fehlt es oder gibt es keine Telefonnummer oder Mailadresse für Reklamationen, bestellen Sie besser nichts. Achten Sie zudem auf Kundenbewertungen. Wie Sie sich gegen derartige Shops zur Wehr setzen, lesen Sie im Beobachter-Ratgeber «Billigware aus China: Das nervt Kunden am meisten». (25.9.2026)
Betrüger versenden Whatsapp-Nachrichten nach Datenklau bei Booking.com
Nachdem beim Reiseportal Booking.com Daten entwendet worden sind, versenden Betrüger derzeit täuschend echte Phishing-Nachrichten per Whatsapp oder E-Mail. Die Kriminellen nutzen erbeutete, reale Buchungsdaten für ihre Nachrichten, wie ein Fall zeigt, der dem Beobachter vorliegt. Über den mitgelieferten Link sollen die Betroffenen auf eine gefälschte Website gelockt und zur Eingabe ihrer Kreditkartendaten verleitet werden. Es droht ein hoher finanzieller Schaden.
Booking.com bestätigt gegenüber dem Beobachter einen Datenklau im April und warnt vor einem Anstieg der Phishing-Nachrichten, die über Whatsapp verschickt werden.
Tipp: Klicken Sie nicht auf Links in solchen Nachrichten, auch wenn Details wie die Buchungsnummer korrekt sind. Wickeln Sie Zahlungen und jegliche Kommunikation nur über die Booking-Website oder ‑App ab. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich über die offiziellen Kanäle an Booking.com. (24.9.2026)
Kantonspolizei warnt vor Betrugswelle mit falschen Telefonanrufen
Die Kantonspolizei Wallis warnt vor einer Welle von Telefonbetrug. Innert einer Woche erbeuteten Kriminelle knapp 150’000 Franken bei rund 30 Opfern.
Die Masche: Die Täter geben sich als Polizisten oder Bankmitarbeiterinnen aus, um Geld, Wertsachen oder Bankcodes zu erbeuten. Dabei nutzen sie einen illegalen Trick, der auch als Spoofing bekannt ist – eine technische Manipulation zur Verschleierung einer Telefonnummer. Meist wird dabei eine ausländische Nummer durch eine Schweizer Vorwahl ausgetauscht, damit der Anruf vertrauenswürdig erscheint.
Tipp: Vertrauen Sie keiner angezeigten Rufnummer. Hängen Sie immer – wirklich immer – auf und rufen Sie nicht zurück. Geben Sie am Telefon nie PIN-Codes heraus. Brechen Sie verdächtige Gespräche im Zweifelsfall sofort ab und alarmieren Sie die Polizei über die Notrufnummer 117. (23.9.2026)
Slush-Eis «Frosty Pocket» enthält zu viel Glyzerin
Die Fortura AG aus Zunzgen im Baselbiet ruft ihr Slush-Eis «Frosty Pocket» in den Geschmacksrichtungen Waldbeerslush, Erdbeerslush, Draculaslush und Zitronenslush zurück. Eine Untersuchung hat einen zu hohen Glyzeringehalt in dem Produkt ergeben. Dies kann besonders für Kinder gesundheitsschädlich sein. Verkauft wurde das Slush-Eis unter anderem in den Schweizer Onlineshops Sweets.ch und Lolipop.ch.
Tipp: Konsumieren Sie das betroffene Slush-Eis auf keinen Fall, sondern retournieren Sie es an die jeweilige Verkaufsstelle (zum Beispiel an den Onlineshop). Der Kaufpreis wird Ihnen erstattet. Bei Fragen können Sie sich an info@fortura.ch (061 976 90 60) wenden. (22.9.2026)
Achtung Phishing: Gefälschte Ricardo-Mails zu angeblichen AGB-Änderungen im Umlauf
Eine betrügerische E-Mail im Namen von Ricardo informiert derzeit über angebliche Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und der Datenschutzerklärung. Die Nachricht fordert dazu auf, die neue Fassung über einen Link mit der Aufschrift «Aktualisierte Bedingungen ansehen» zu prüfen und zu bestätigen, um Ricardo weiterhin nutzen zu können.
Es handelt sich um einen Phishing-Versuch. Wer den Absender genauer prüft, erkennt rasch, dass die E-Mail nicht von der Ricardo AG stammt. Zudem aktualisiert die Online-Plattform gar keine entsprechenden Bedingungen. Wer auf den Link klickt, wird auf eine gefälschte Webseite geleitet, auf der persönliche Daten abgegriffen werden sollen.
Tipp: Klicken Sie nicht auf den Link und geben Sie keine persönlichen Daten ein. Löschen Sie die E-Mail umgehend aus Ihrem Posteingang. Und: Schauen Sie sich den Absender solcher Mails immer genau an. (21.9.2026)
Starke Zunahme von «Callback-Betrug»
Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt vor einer Welle von sogenanntem Callback-Betrug. Per E-Mail oder SMS täuschen Kriminelle unberechtigte Belastungen vor, darunter gefälschte Twint-Abbuchungen, verdächtige Banktransaktionen oder erfundene Migros-Rechnungen von Lebensmittelkäufen. Um die angebliche Zahlung zu stornieren, sollen Betroffene unter Zeitdruck eine angegebene Telefonnummer anrufen. Oft werden Schweizer Vorwahlen (zum Beispiel 021, 022, 026, 071) genutzt, um Vertrauen zu erwecken.
Wer anruft, landet bei einer gefälschten Hotline. Im Gespräch versuchen die Betrüger, vertrauliche Daten wie Kreditkartennummern oder Twint-Codes abzugreifen. Teilweise verlangen sie auch die Installation einer Software, um sich Zugriff auf den Computer und das E-Banking der Opfer zu verschaffen.
Tipp: Rufen Sie solche Nummern keinesfalls an und gewähren Sie niemandem Fernzugriff auf Ihr Gerät. Nutzen Sie bloss die offiziellen Kontaktkanäle der Anbieter, um allfällige Fragen zu klären. Falls Sie Daten preisgegeben haben, lassen Sie Ihre Karte umgehend sperren und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (18.9.2026)
Kostenlose Lebensmittelbox nach Umfrage: Mail stammt nicht von Migros
Eine betrügerische E-Mail im Namen des «Migros Kundenservice» verspricht als Belohnung für eine kurze Umfrage eine kostenlose Lebensmittelbox im Wert von Fr. 49.90. Nach Beantwortung der Fragen zu Einkaufsgewohnheiten, zur Cumulus-Karte oder zur Migros-App erzeugen Hinweise auf begrenzte Stückzahlen künstlichen Zeitdruck, wie die Kantonspolizei Zürich auf Cybercrimepolice.ch warnt.
Wer der Aufforderung folgt, wird auf eine betrügerische Bestellseite für die Lebensmittelbox weitergeleitet. Dort sollen persönliche Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer eingegeben werden. Zudem soll man einen vermeintlich kleinen Portobetrag per Kreditkarte begleichen. Wer seine Kartendaten eingibt, geht jedoch ein hohes Risiko ein: Betrüger buchen meist höhere Beträge ab oder nutzen die Daten für kostenpflichtige Abos.
Tipp: Ignorieren und löschen Sie solche E-Mails umgehend und klicken Sie auf keine darin enthaltenen Links. Geben Sie niemals Kreditkarten- oder Bankdaten ein. Falls Sie Ihre Daten bereits preisgegeben haben, kontaktieren Sie sofort Ihr Finanzinstitut, um Ihre Karte sperren zu lassen, und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (17.9.2026)
Vorsicht bei betrügerischen E-Mails im Namen der Steuerverwaltung oder von eTax
Einige kantonale Steuerverwaltungen warnen vor einer aktuellen Phishing-Welle unter Verwendung der Bezeichnung «eTax.ch». Die betrügerischen E-Mails drohen mit Betreibung, Mahnspesen oder Verzugszinsen aufgrund angeblicher Steuerausstände, die von den Empfängerinnen und Empfängern umgehend beglichen werden sollen, wie SRF berichtet.
Die Masche zielt darauf ab, Personen über einen in der E-Mail enthaltenen Link auf eine gefälschte Website zu locken, um persönliche Daten abzugreifen oder Direktzahlungen auszulösen.
Tipp: Klicken Sie auf keinen Fall auf die Links in der E-Mail und geben Sie keine persönlichen Daten oder Zahlungsinformationen bekannt. Öffnen Sie das Steuerportal immer direkt über die offizielle Website des Kantons. Falls Sie bezüglich einer E-Mail unsicher sind, kontaktieren Sie direkt die zuständige Steuerverwaltung. (16.9.2026)
Rückruf der Naturaplan-Jumbo- und -Cocktail-Crevetten
In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ruft Coop zwei Crevetten-Produkte der Eigenmarke Naturaplan zurück. Bei Kontrollen wurden Salmonellen nachgewiesen. Der Verzehr kann Verdauungsprobleme wie Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen sowie Fieber auslösen.
Betroffen sind folgende Produkte:
- Naturaplan Bio-Crevetten Jumbo (120 g) mit den Verbrauchsdaten 9.9., 10.9., 11.9., 12.9., 13.9., 16.9. und 17.9.2026
- Naturaplan Bio-Crevetten Cocktail (150 g) mit den Verbrauchsdaten 14.9., 15.9., 16.9., 17.9., 18.9. und 22.9.2026
Tipp: Konsumieren Sie die betroffenen Produkte nicht. Falls die Crevetten bereits verzehrt wurden, kann bei Unsicherheiten ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden. (15.9.2026)
Der Onlineshop Rondor Swiss verkauft Ware aus China und verweigert Retouren
Der Konsumentenschutz warnt vor dem Onlineshop Rondor Swiss, der im August 2026 dreimal von Konsumentinnen und Konsumenten gemeldet wurde. Der Shop vertreibt diverse Produkte für den Haushalt, etwa Einrichtungsgegenstände, und steht in der Kritik, ein Dropshipping-Modell zu betreiben.
Auch auf der Bewertungsplattform Trustpilot kommt der Shop mit einer Gesamtnote von 1,7 von 5 Sternen nicht gut weg. Käuferinnen und Käufer berichten von langen Lieferzeiten, da die Produkte aus China versendet werden. Hinzu kommt, dass die Produktqualität mit «ungenügend» angegeben wird und die Beschreibungen der Ware irreführend seien. Der Anbieter verweigere Rückerstattungen oder erweise sich bei Retourenanfragen als unerreichbar. Auch eine Anfrage des Beobachters liess der Shopbetreiber unbeantwortet.
Tipp: Wie Sie sich gegen solche Maschen wehren können, erfahren Sie im Beobachter-Ratgeber «Billigware aus China: Das nervt Kunden am meisten». (14.9.2026)
Falle auf Whatsapp: Wie eine einfache Abstimmung den Zugang zum Konto entzieht
Betrüger verschicken über Whatsapp Nachrichten, in denen sie um eine Stimme bei einer angeblichen Tanzabstimmung bitten, damit ein Jungtalent aus dem weiteren Bekanntenkreis einen Preis gewinnt. Doch die Abstimmung ist bloss erfunden, und den Kriminellen geht es eigentlich darum, die Kontrolle über das Whatsapp-Konto zu übernehmen, wie die Kantonspolizei Zürich auf Cybercrimepolice.ch warnt.
So funktioniert die Betrugsmasche: Auf Whatsapp oder per SMS wird eine Nachricht aus dem vermeintlichen Umfeld verschickt. Diese enthält einen Link zu einer Website mit Fotos angeblicher Tänzerinnen. Beim Klick auf «Abstimmen» wird jedoch angegeben, dass man zuerst die Identität über einen QR-Code verifizieren soll – angeblich damit keine gefälschten Stimmen abgegeben werden können. Den Code soll man mit Whatsapp scannen, wodurch man unbemerkt das Konto mit einem Gerät der Betrüger verknüpft. Diese erlangen vollen Zugriff auf das Konto und können im Namen der Opfer weitere Betrugsnachrichten an Kontakte senden. Die Masche kann auch in abgewandelter Form vorkommen.
Tipp: Fragen Sie bei ungewöhnlichen Bitten über einen anderen Weg (etwa per Anruf) nach. Scannen Sie niemals QR-Codes zur Bestätigung von Abstimmungen. Falls Sie bereits betroffen sind: Prüfen Sie in Whatsapp unter Einstellungen → Verknüpfte Geräte, ob dort fremde Geräte aufgelistet sind, und melden Sie diese umgehend ab. Falls Sie bereits ausgesperrt wurden, versuchen Sie, sich mit Ihrer Telefonnummer neu bei Whatsapp anzumelden, informieren Sie Ihre Kontakte über andere Wege und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (11.9.2026)
CEO-Betrug: Kriminelle wollen Daten von Angestellten abgreifen
Betrüger versuchen immer wieder, Angestellte von Schweizer Unternehmen mit gefälschten E-Mails im Namen der Geschäftsführung (CEO) zu täuschen. Mit der Masche, die auch als «CEO Fraud» bekannt ist, wollen die Täter an sensible Daten wie Personalinformationen, Log-in-Daten oder Kundenlisten gelangen.
Die E-Mails wirken manchmal täuschend echt: Sie sind professionell formuliert, nutzen das Firmenlogo, erzeugen künstlichen Zeitdruck oder fordern strikte Vertraulichkeit ein («Bitte behandeln Sie diese Anfrage dringend und diskret»). Unterschrieben ist die Nachricht scheinbar direkt von der Geschäftsleitung des eigenen Betriebs.
Tipp: Prüfen Sie die E-Mail-Adresse hinter dem angezeigten Absendernamen genau. Häufig unterscheidet sich die Domain leicht vom Original oder stammt von einem Gratisanbieter. Fragen Sie im Zweifelsfall über einen separaten Kanal – etwa telefonisch oder persönlich – beim vermeintlichen Absender, bei der Personalabteilung oder im Sekretariat nach. Geben Sie per E-Mail niemals sensible Daten heraus. (10.9.2026)
Diese gefälschte SMS will unter einem Vorwand an Ihre Bankkarte
Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt vor einer perfiden Betrugsmasche: Sie beginnt meist mit einer gefälschten SMS über angebliche Kartenprobleme oder eine verdächtige Banktransaktion. Um dies zu klären, soll die Empfängerin die Bank kontaktieren, wo ein falscher Mitarbeiter den Anruf erwidert. Dieser leitet das Opfer an, die Bankkarte zu zerschneiden – allerdings so, dass der Chip unbeschädigt bleibt.
Kurz darauf holt ein angeblicher Bote die zerschnittene Karte samt Chip an der Wohnadresse ab. Der noch funktionsfähige Chip wird wieder mit der Plastikkarte zusammengeflickt und für hohe Bargeldbezüge genutzt. Das Bacs vermutet, dass die Kriminellen während des Telefongesprächs den PIN-Code erfragen und die Opfer diesen wahrscheinlich unbewusst herausgeben, weil sie die Karte sowieso zerschneiden.
Tipp: Banken lassen niemals Karten oder Chips an der Haustür abholen. Auch das Einschicken von Chips an Banken ist unüblich. Händigen Sie den Kartenchip niemals aus und verraten Sie niemandem den PIN-Code. Bei verdächtigen SMS oder Anrufen sollten Sie auflegen und im Zweifelsfall direkt über die offizielle Telefonnummer Ihrer Bank nachfragen. Falls Sie Daten oder Karten weitergegeben haben, lassen Sie diese sofort sperren. (9.9.2026)
Gefälschte Mails im Namen von Swiss ID wollen an sensible Daten
Betrüger versuchen derzeit, mit einer gefälschten E-Mail im Namen von Swiss ID an sensible Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu gelangen (siehe Bild unten). Die Nachricht fordert dazu auf, aktualisierte Nutzungsbedingungen (AGB) über einen verlinkten Button mit der Aufschrift «Bedingungen öffnen» zu prüfen, schreibt eine Beobachter-Leserin, die andere warnen möchte.
Es handelt sich um einen Phishingversuch. Wer sich den Absender «Swiss ID Kundendienst» genauer anschaut, erkennt eine unseriöse E-Mail-Adresse (facturacion.corporacion@corporacionaquiles.com.pe).
Tipp: Klicken Sie keinesfalls auf den angezeigten Link und geben Sie keine persönlichen Daten ein. Löschen Sie die E-Mail umgehend aus Ihrem Posteingang. Falls Sie bereits Zugangsdaten eingegeben haben, ändern Sie unverzüglich Ihr Swiss-ID-Passwort und informieren Sie den Swiss-ID-Kundendienst. (8.9.2026)
Listerien im Räucherfisch: Lidl ruft Forellenfilets zurück
Lidl Schweiz ruft das Produkt «Forellenfilets geräuchert – Natur» der Marke Nautica in der Packung mit 125 Gramm zurück. Betroffen sind die Filets mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.9.2026.
Grund: Bei einer Kontrolle wurden Listerien nachgewiesen. Bei Personen mit intaktem Immunsystem verläuft eine Infektion mit Listerien meist mild oder ohne Symptome. Bei Kleinkindern, Schwangeren, älteren oder immungeschwächten Menschen besteht ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe, die teilweise tödlich enden können.
Tipp: Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Entsorgen Sie die Forellenfilets oder bringen Sie die gekaufte Ware in eine der Lidl-Filialen für eine Rückerstattung zurück – auch ohne Vorlage einer Kaufquittung. (7.9.2026)
Kriminelle fügen gefälschte Zahlungsoption auf echten Websites ein
Durch das Manipulieren von Websites – etwa von Essenslieferdiensten – versuchen Betrüger, an die Kreditkartendaten der Kunden zu gelangen. Die Täter schleusen dabei schädlichen Code mittels manipulierter Javascript-Bibliothek in die Original-Website oder bei eingebundenen externen Diensten ein, wie das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) mitteilt. Diese Betrugsart ist auch unter dem Begriff Web-Skimming bekannt.
Reguläre Zahlungsoptionen wie Twint werden beim Bestellvorgang durch gefälschte Optionen ergänzt, zum Beispiel mit einer englischen «Credit/Debit Card»-Option, obwohl die Website in Deutsch erscheint. Wer diese wählt, wird in einem englischsprachigen Pop-up-Fenster zur Eingabe seiner Kreditkartendaten aufgefordert. Von dort fliessen die Daten direkt an die Betrüger. Damit Kunden keinen Verdacht schöpfen, erscheint danach eine Meldung, dass Kreditkartenzahlungen noch in der Testphase seien, und Sie werden gebeten, doch mit Twint zu bezahlen.
Tipp: Achten Sie beim Bestell- und Zahlungsvorgang bei bekannten Onlineanbietern auf Sprach- und Layoutabweichungen, zum Beispiel wenn plötzlich englischsprachige Formulare auf einer deutschsprachigen Website auftauchen. Melden Sie verdächtige Vorfälle dem Anbieter über den offiziellen Kontakt oder direkt dem Bacs. Falls Sie Ihre Daten eingegeben haben oder ungewöhnliche Abbuchungen Ihrer Kreditkarte feststellen: Sperren Sie diese umgehend über Ihr Finanzinstitut, fechten Sie die Transaktionen an und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (2.9.2026)
Rückruf von gefrorenen Himbeeren bei Volg wegen Kadmium
In Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde ruft Volg das Produkt «Volg Himbeeren tiefgekühlt, 300 g» zurück. Der Grund dafür ist ein zu hoher Gehalt an Kadmium. Das Schwermetall gelangt meist über den Boden in die Pflanzen. Über die Nahrung aufgenommen, kann sich Kadmium im Körper anreichern – insbesondere in den Nieren und in der Leber.
Bei langfristiger oder hoher Belastung kann es zu Nierenschäden sowie Beeinträchtigungen von Knochen und des Herz-Kreislauf-Systems kommen.
Tipp: Verzehren Sie die tiefgekühlten Himbeeren nicht. Bringen Sie das Produkt in eine Volg-Filiale zurück. Der Kaufpreis wird Ihnen auch ohne Vorweisen des Kassenbons erstattet. (2.9.2026)
Modehaus Wyss – Schweizer Name, aber Ware aus China
Der Konsumentenschutz warnt vor dem Onlineshop «Modehaus Wyss». Der Anbieter steht im Verdacht, ein Dropshipping-Modell zu betreiben. Auf der Website findet sich zwar ein Impressum, doch dort ist keine gültige Adresse angegeben. Allein im Juli wurde die Plattform zweimal neu gemeldet.
Auf dem Bewertungsportal Trustpilot geben Konsumentinnen und Konsumenten dem Shop gerade mal 1,7 von 5 Sternen. Verschiedene Kundinnen berichten von stark minderwertiger Qualität. «Alles Fake», schreibt etwa ein Kunde und beschwert sich über falsche Bilder. Zudem monieren andere extrem lange Lieferzeiten und irreführende Schweizer Herkunftsangaben. Retouren müssen entgegen den Versprechungen auf eigene Kosten nach China oder Kanada zurückgesendet werden. Der Shopbetreiber reagierte nicht auf eine Anfrage des Beobachters.
Tipp: Wie Sie sich gegen solche Maschen wehren können, erfahren Sie im Beobachter-Ratgeber «Billigware aus China: Das nervt Kunden am meisten». (1.9.2026)
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Weitere Warnungen aus dem Archiv
Hier finden Sie weitere Meldungen zu folgenden Bereichen:
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 5. Januar 2026 veröffentlicht und wird laufend um weitere Warnmeldungen für 2026 fortgeführt.
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