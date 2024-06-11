Ein Mann wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt. Zudem wurde er für acht Jahre des Landes verwiesen. Er habe einen anderen geschlagen und mit dem Messer bedroht, um seine Wertsachen zu stehlen.

Das Obergericht Zürich stützte sich auf verschiedene Beweismittel, etwa den Polizeirapport, Fotos vom Tatort, DNA-Spuren, eine Tonaufnahme des Notrufs sowie verschiedene Einvernahmen – unter anderem einer Freundin des Opfers. Die Verurteilung wurde rechtskräftig.

Zwei Jahre später verlangte der Mann vom Obergericht, das Urteil zu revidieren. Die befragte Frau habe ihre Aussagen gegenüber einem Notar in Serbien korrigiert. Sie wisse genau, dass er damals keine Wertsachen genommen habe. Bei ihren früheren Aussagen sei sie vom Opfer beeinflusst worden.  

Doch das Obergericht lehnte ab. Es sei nicht wahrscheinlich, dass die neuen Aussagen der Frau das Urteil ändern würden. Dass sie wegen ihrer Beziehung mit dem Opfer womöglich falsch aussagte, sei damals schon berücksichtigt worden.

Der Verurteilte gelangte ans Bundesgericht. Ohne Erfolg: Die Revision ist nur gerechtfertigt, wenn die neuen Aussagen das gesamte Beweisfundament erschüttern. Der Schuldspruch beruht aber nicht nur auf den Aussagen der Frau, entschied das Gericht.

Bundesgericht, Urteil vom 23. Juni 2025 (7B_1007/2024)

