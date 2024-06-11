Angestellte können die Fahrkosten für den Arbeitsweg bei den Steuern vom Einkommen abziehen. Üblicherweise gilt das für die Kosten für ein ÖV-Abo. Nur wer pro Tag mehr als eine Stunde mit dem Privatauto spart, kann die Kilometerkosten geltend machen.

Ein Walliser versuchte es dennoch: Er wollte in seiner Steuererklärung knapp 7000 Franken abziehen für 199 Fahrten von jeweils 25 Kilometern hin und 25 zurück zu je 70 Rappen. Nach einigem Hin und Her gewährte das Steueramt den Autoabzug für 70 Tage, weil der Mann regelmässig samstags und einmal monatlich auch sonntags arbeiten müsse. Am Wochenende betrage die Zeitersparnis mit dem Auto wegen des schlechteren Fahrplans tatsächlich mehr als eine Stunde, werktags aber «nur» rund 50 Minuten.

Partnerinhalte
 
 
 
 
Buchtipp
Der Steuerberater
Buchcover Der Steuerberater

Damit wollte sich der Mann nicht zufriedengeben. Er argumentierte, das Auto schone seine Gesundheit, sei bequemer und erleichtere ihm den Alltag. Zudem rechne das Steueramt wichtige Kosten nicht an, etwa für den Kauf von Velo und Schloss (nötig für den Weg vom Wohnort zum Bahnhof).

Das Bundesgericht lehnte die Beschwerde ab: Der Mann dürfe das Auto benutzen, wenn es ihm bequemer erscheine. Aber auch für ihn gelte: Es kann «nur» das ÖV-Abo abgezogen werden.

Bundesgericht, Urteil vom 23. Juli 2025 (9C_658/2024)

Rechtsratgeber
Mehr zu Steuerabzug

Das Ausfüllen der Steuererklärung bereitet nicht unbedingt Freude – Steuerabzüge jedoch schon eher. Mit einem Beobachter-Abo erfahren Sie, wie Sie voll auf Ihre Kosten kommen und sind immer aktuell über die neuesten Änderungen im Steuerrecht informiert.

Beratung für Beobachter-Abonnenten

Berichten, beraten, bewegen Der Beobachter in neuem Design Ein Heft, das bewegt und inspiriert : Das macht den Beobachter aus. Wer ein Jahresabo besitzt – digital oder Print –, erhält Zugang zur kostenlosen Rechtsberatung, die von über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten geleistet wird. Ein einmaliges Angebot in der Schweizer Medienlandschaft.

mehr zum Beratungsangebot

Weitere Gerichtsurteile
Befragte ändert Aussage – aber Schuldspruch gilt trotzdem
Eine fristlose Kündigung braucht gute Gründe
Abfallcontainer dürfen draussen bleiben
Treffen mit Gangstern – kein Taggeld nach Unfall
Ein Schafskopf im Milchkasten ist strafbar
Polizist erhält Geld für verpassten Feriengenuss
Telefonieren mit dem Anwalt muss erlaubt sein
Kein Steuerabzug vor Wegzug ins Ausland
Shop am Bahnhof muss sonntags schliessen
Polizei darf Handycode nicht einfach verlangen
Nachbarn müssen nicht gegen Nachbarn klagen
Wutentbrannter Velofahrer zofft sich mit Bus-Chauffeur
So wird man plötzlich zum Immobilienhändler
Fristlos entlassen: Welches Datum gehört ins Arbeitszeugnis?
Autobahn-Videos gelten als Beweis
Steife Finger nach Operation – Arzt strafbar?
Pflichtverteidiger kann nicht einfach abhauen
Kein Steuerabzug für Zahlungen an die Ex-Partnerin
Freundin bedroht: Strafe auch ohne Antrag
Keine Gebühren ohne Gesetz
Gewalttätiger Anwalt verliert Bewilligung
Krankenkasse darf freie Arztwahl einschränken
77-Jährige bekommt Unterhalt von Ex-Mann
Witwe muss Unterhalt an Ex-Frau des Mannes zahlen
Brüsk gebremst – fix gebüsst
Witwe wird zum Auszug gezwungen
Abtreibung ist Sache der Mutter
Kurtaxe trotz Behinderung zahlen
Nach Scheidung: Sperrfrist für Einkauf in PK gilt nicht
Kündigung ist trotz Krankheit möglich
Eine Spritzfahrt wird teuer
Uneheliches Kind erbt nichts
Wohnung steht leer – aber Eigenmietwert muss man versteuern
Steuern: Frist nur mit Arztzeugnis verlängern
Bauer mit Schrotflinte: Keine Notwehr
Sexuelle Belästigung – Verdacht reicht für Kündigung
Bestatter muss kurze Gräber akzeptieren
Kein Recht auf Sex im Gefängnis
Versicherung von Steuern abziehen
Sexualstraftäter darf nicht in den Ausgang
Raser erwischt – Sohn kommt in Haft
Keine Liege am Pool: Geld zurück
Tochter zu reich: Kein Kinderabzug
Wann ist ein Saft ein Saft?
Kein halber Kinderabzug für Teilzeit-Papi
Ein spanisches Schwein vor Schweizer Gericht
Frau muss die Steuern ihres Mannes zahlen
Achtung bei Betreibung: Screenshot reicht nicht als Beweis
Gericht glaubt nicht, dass Millionär umgezogen ist
Maske verweigert – fristlos gekündigt
Plötzlich wollte er das Land verschenken statt verkaufen
Handy am Ohr – Autofahrer muss zahlen
Fussballer muss hier Steuern zahlen
Millionär darf nicht auf Geld zugreifen
Dieser Steuertrick ging schief
Gefangen im Krankenbett
Kein Abzug für Umbaukosten
Rassismus am Arbeitsplatz
Teure Hauswartin wird gestoppt
Sachbeschädigung aus «ehrbaren» Gründen?
Unterhalt zahlen – trotz Satanismus-Vorwürfen
Ferien als Zuschlag auszahlen
Kein Recht auf Kontakt zu den Enkelkindern
Bundesgericht streicht Abzüge für Alimente
Der Beobachter-Newsletter – wissen, was wichtig ist.

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

Jetzt gratis abonnieren