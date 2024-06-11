Ein Mann und eine Frau vergehen sich sexuell an einer Frau, die wegen Alkohol- und Drogenkonsums extrem benommen war. Das Bezirksgericht Hinwil verurteilte sie wegen Schändung: die Frau zu 12 Monaten Freiheitsstrafe bedingt, den Mann zu einer ambulanten Massnahme zur Behandlung psychischer Störungen sowie zu 48 Monaten, nicht bedingt.

Beide ziehen den Entscheid weiter – das Obergericht Zürich erhöht die Strafen: bei der Frau auf 24 Monate bedingt, beim Mann auf 4 Jahre und die ambulante Massnahme.

Rechtsratgeber
Checklisten zur Einvernahme

Wem etwas vorgeworfen wird, muss sich darauf einstellen, von der Polizei oder auch von der Staatsanwaltschaft vernommen zu werden. Die beiden Checklisten zeigen, worauf man sich gefasst machen sollte.

Der Mann wehrt sich vor Bundesgericht. Er sagt, die Gerichte hätten sich auf nicht verwertbare Aussagen der Geschädigten gestützt, da er bei den Einvernahmen nicht dabei sein konnte.

Das Gericht hält dagegen: Parteien dürfen erst teilnehmen, wenn die Staatsanwaltschaft Beweise erhebt. Das Opfer aber habe die Aussagen vorher gegenüber der Polizei gemacht. Es sei auch rechtens gewesen, dass Täterin und Täter zu Beginn nicht an Einvernahmen des jeweils anderen teilnehmen konnten. Wegen Kollusionsgefahr, sprich der Gefahr, dass sie sich hätten absprechen können. 

Auch mit seiner Forderung nach einem psychiatrischen Gutachten zu einer allfälligen Persönlichkeits- oder Verhaltensstörung der Geschädigten dringt der Mann nicht durch.

Bundesgericht, Urteil vom 3. September 2025 (6B_315/2025)

Rechtsratgeber
Mehr zu Strafprozessordnung

Wer beschuldigt wird, eine Straftat begangen zu haben, sollte sich unweigerlich mit der Schweizer Strafprozessordnung vertraut machen. Der Beobachter erklärt Abonnentinnen und Abonnenten nicht nur diverse Fachbegriffe der Gerichtssprache, sondern bietet auch eine Checkliste zu Punkten an, die man generell beachten sollte, um in der Strafuntersuchung nicht unter die Räder zu kommen.

