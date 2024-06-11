Wer sein Haus verkauft, muss oft Grundstückgewinnsteuer zahlen. Ausnahme: Wer selbst drin gewohnt hat und gleich wieder ein teureres Haus kauft, kann die Steuer aufschieben und muss sie erst zahlen, wenn er dereinst definitiv kein neues Eigenheim mehr kauft.



Genau auf diese sogenannte Ersatzbeschaffung berief sich ein St. Galler. 1992 hatte er eine Liegenschaft für 780’000 Franken gekauft. Im Juli 2017 zog er aus, das Haus stand drei Jahre lang leer, bis er es für 1,2 Millionen Franken verkaufte. Er selbst kaufte 2020 in einer anderen Stadt eine neue Liegenschaft, in die er aber erst 2022 einziehen konnte.



Das Gesetz verlangt für den Ersatzbeschaffungs-Steueraufschub, dass sowohl das alte wie das neue Objekt «dauernd und ausschliesslich selbst genutzt» sind und dass der Erlös aus dem Verkauf der alten Wohnung «innert angemessener Frist» für den Kauf der neuen Wohnung verwendet wird. In vielen kantonalen Gesetzen wird das als «innert zweier Jahre» definiert.



Diese Frist sei hier nicht mehr angemessen, so das Bundesgericht. Und wenn die Liegenschaft vor dem Verkauf leer stehe oder vermietet werde, sei sie nicht selbst genutzt. Daher muss der St. Galler auf dem Gewinn von knapp 380’000 Franken Grundstückgewinnsteuer zahlen.



Bundesgericht, Urteil vom 7. August 2025 (9C_347/2024)

(Martin Müller)