Mieter wie auch Vermieter unterliegen hinsichtlich der Wohnungskündigung immer wieder gängigen Rechtsirrtümern: Oft halten sie sich nicht an die zwingenden Vorschriften des Mietrechts. Die Konsequenzen haben manch einen schon fürchterlich geärgert oder gar in eine Notlage gebracht. Wer sich vor Ärger schützen will, muss sowohl Mietvertrag als auch Gesetz bei der Auflösung des Mietverhältnisses genau beachten. Hier das Wichtigste in Kürze: