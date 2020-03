Borkovic arbeitet in einem Viersternehotel in der Nähe des Flughafens Kloten. Pro Zimmer sind 20 bis 25 Minuten vorgesehen. In dieser Zeit muss sie: Abfall entsorgen, staubsaugen, Bad putzen, Handtücher wechseln, Kaffeemaschine reinigen, Produkte nachfüllen, Bett machen, Schränke und Minibar kontrollieren. Man könne ein Zimmer in dieser Zeit schon sauber putzen, sagt Borkovic. Doch: «Wenn ich einmal fünf Tage am Stück arbeite, stehe ich nachher kaum mehr.»