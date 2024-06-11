Ein Rumäne wurde in seinem Heimatland wegen Betäubungsmitteldelikten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Da er sich in der Schweiz aufhielt, verlangten die rumänischen Behörden seine Auslieferung. Das Bundesamt für Justiz bewilligte das.



Dagegen wehrte sich der Mann vor dem Bundesstrafgericht. Sein Argument: Er leide an einer schweren, chronisch-entzündlichen Hauterkrankung. Die müsse hier behandelt werden, ansonsten drohten Komplikationen, die für ihn lebensgefährlich seien. Er berief sich unter anderem auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK).



Das Gericht stellte fest, dass die Auslieferung grundsätzlich nicht wegen des Gesundheitszustands abgelehnt werden kann. Das ergebe sich auch nicht aus einer speziellen Vereinbarung zwischen der Schweiz und Rumänien. Ein Verstoss gegen die EMRK liege ebenfalls nicht vor.



Darauf zog der Rumäne die Sache vor Bundesgericht – ohne Erfolg. Denn das höchste Gericht befasst sich nur mit Auslieferungen, wenn es um einen «besonders bedeutenden Fall» geht. Das heisst: wenn anzunehmen ist, dass das ausländische Verfahren schwere Mängel aufweist, oder wenn elementare Verfahrensgrundsätze verletzt wurden. Weil das Bundesgericht nichts davon sah, trat es gar nicht erst auf die Beschwerde ein.



Bundesgericht, Urteil vom 13. August 2025 (1C_407/2025)

(Norina Meyer)