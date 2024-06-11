Das Bezirksgericht Hinwil ZH verurteilt einen Mann wegen einfacher Körperverletzung, Entführung und Freiheitsberaubung zu 29 Monaten Haft. Er war Teil einer Gruppe, die den angeblichen Nebenbuhler eines Freundes abgepasst und in ein Auto gezwungen hatte. Sie brachten ihn an einen Ort, wo sie ihn im Lauf des Abends mit Kricketschlägern und Fäusten traktierten und zu erniedrigenden Handlungen zwangen. So musste er etwa nackt Kniebeugen machen und die Zehen der Beschuldigten lutschen. Erst um vier Uhr morgens liessen sie von ihm ab.



Der Beschuldigte wehrt sich vor dem Obergericht Zürich. Ohne Erfolg: Es bestätigt den Schuldspruch und verurteilt ihn zu 24 Monaten Haft. Er zieht die Sache vor das Bundesgericht und verlangt einen Freispruch. Sein Argument: Das Verfahren vor dem Obergericht sei nicht rechtskonform gewesen, da die Staatsanwaltschaft nicht erschienen sei.



Das Bundesgericht gibt ihm recht. Da die Staatsanwaltschaft vor erster und zweiter Instanz eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr verlangte, hätte sie an der Verhandlung teilnehmen müssen. Das sei Ausdruck des Anspruchs auf ein faires Verfahren und solle die sogenannte Waffengleichheit zwischen der anklagenden Staatsanwaltschaft und dem Beschuldigten gewährleisten. Das Obergericht muss die Sache neu beurteilen.



Bundesgericht, Urteil vom 28. November 2025 (7B_1341/2024)

(Julia Gubler)