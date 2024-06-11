Einen Porsche Cayenne, einen Lamborghini Aventador, einen Aston Martin: Mindestens sechs solcher Luxusautos hat ein Geschäftsführer einer Baufirma gekauft. Für sich behalten hat er sie jeweils nur wenige Monate und dann verkauft.



Darauf muss der Mann nun Mehrwertsteuer zahlen, befand das Bundesverwaltungsgericht. Denn er habe «weit über den privaten Bedarf hinaus» gehandelt, nämlich «systematisch und planmässig», und damit rund 1,5 Millionen Franken Umsatz erzielt. Ohne Steuerpflicht hätte er einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil gegenüber gewerbsmässigen Händlern. Er könne nicht mehr als jemand gelten, der nur gelegentlich mit Autos handle. Auch die Häufigkeit der Transaktionen und die kurze Besitzdauer sprächen dagegen.



Der Mann hatte geltend gemacht, er habe jeweils nur zufällig bei einer sich günstig bietenden Gelegenheit gehandelt und keine Gewinnabsichten gehabt. Er sei nie «unternehmerisch» aufgetreten.



Kurios: Obwohl er gegenüber dem Gericht bestritt, gewerbsmässig aufgetreten zu sein und damit der Mehrwertsteuerpflicht zu unterliegen, gaukelte er den Käufern seiner Autos genau dies vor: Auf den Quittungen stellte er angeblich auch die Mehrwertsteuer in Rechnung.



Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 24. November 2025 (A-3867/2025)

(Martin Müller)