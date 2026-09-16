Offene Steuerrechnung – gefälschte Mail droht mit Betreibung
Erfahren Sie hier laufend aktualisiert, wo Gefahren für Konsumentinnen und Konsumenten lauern und auf welche Betrugsmaschen Sie nicht hereinfallen sollten.
Veröffentlicht am 16. September 2026 - 12:16 Uhr
Warnungen im September
Vorsicht bei betrügerischen E-Mails im Namen der Steuerverwaltung oder von eTax
Einige kantonale Steuerverwaltungen warnen vor einer aktuellen Phishing-Welle unter Verwendung der Bezeichnung «eTax.ch». Die betrügerischen E-Mails drohen mit Betreibung, Mahnspesen oder Verzugszinsen aufgrund angeblicher Steuerausstände, die von den Empfängerinnen und Empfängern umgehend beglichen werden sollen, wie SRF berichtet.
Die Masche zielt darauf ab, Personen über einen in der E-Mail enthaltenen Link auf eine gefälschte Website zu locken, um persönliche Daten abzugreifen oder Direktzahlungen auszulösen.
Tipp: Klicken Sie auf keinen Fall auf die Links in der E-Mail und geben Sie keine persönlichen Daten oder Zahlungsinformationen bekannt. Öffnen Sie das Steuerportal immer direkt über die offizielle Website des Kantons. Falls Sie bezüglich einer E-Mail unsicher sind, kontaktieren Sie direkt die zuständige Steuerverwaltung. (16.9.2026)
Möchten Sie stets informiert werden, wenn wir neue Produktrückrufe melden oder vor aktuellen Betrugsmaschen warnen? In der Beobachter-App können Sie «Mitteilungen» der Konsum-Warnliste als Push abonnieren.
Rückruf der Naturaplan-Jumbo- und -Cocktail-Crevetten
In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ruft Coop zwei Crevetten-Produkte der Eigenmarke Naturaplan zurück. Bei Kontrollen wurden Salmonellen nachgewiesen. Der Verzehr kann Verdauungsprobleme wie Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen sowie Fieber auslösen.
Betroffen sind folgende Produkte:
- Naturaplan Bio-Crevetten Jumbo (120 g) mit den Verbrauchsdaten 9.9., 10.9., 11.9., 12.9., 13.9., 16.9. und 17.9.2026
- Naturaplan Bio-Crevetten Cocktail (150 g) mit den Verbrauchsdaten 14.9., 15.9., 16.9., 17.9., 18.9. und 22.9.2026
Tipp: Konsumieren Sie die betroffenen Produkte nicht. Falls die Crevetten bereits verzehrt wurden, kann bei Unsicherheiten ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden. (15.9.2026)
Der Onlineshop Rondor Swiss verkauft Ware aus China und verweigert Retouren
Der Konsumentenschutz warnt vor dem Onlineshop Rondor Swiss, der im August 2026 dreimal von Konsumentinnen und Konsumenten gemeldet wurde. Der Shop vertreibt diverse Produkte für den Haushalt, etwa Einrichtungsgegenstände, und steht in der Kritik, ein Dropshipping-Modell zu betreiben.
Auch auf der Bewertungsplattform Trustpilot kommt der Shop mit einer Gesamtnote von 1,7 von 5 Sternen nicht gut weg. Käuferinnen und Käufer berichten von langen Lieferzeiten, da die Produkte aus China versendet werden. Hinzu kommt, dass die Produktqualität mit «ungenügend» angegeben wird und die Beschreibungen der Ware irreführend seien. Der Anbieter verweigere Rückerstattungen oder erweise sich bei Retourenanfragen als unerreichbar. Auch eine Anfrage des Beobachters liess der Shopbetreiber unbeantwortet.
Tipp: Wie Sie sich gegen solche Maschen wehren können, erfahren Sie im Beobachter-Ratgeber «Billigware aus China: Das nervt Kunden am meisten». (14.9.2026)
Falle auf Whatsapp: Wie eine einfache Abstimmung den Zugang zum Konto entzieht
Betrüger verschicken über Whatsapp Nachrichten, in denen sie um eine Stimme bei einer angeblichen Tanzabstimmung bitten, damit ein Jungtalent aus dem weiteren Bekanntenkreis einen Preis gewinnt. Doch die Abstimmung ist bloss erfunden, und den Kriminellen geht es eigentlich darum, die Kontrolle über das Whatsapp-Konto zu übernehmen, wie die Kantonspolizei Zürich auf Cybercrimepolice.ch warnt.
So funktioniert die Betrugsmasche: Auf Whatsapp oder per SMS wird eine Nachricht aus dem vermeintlichen Umfeld verschickt. Diese enthält einen Link zu einer Website mit Fotos angeblicher Tänzerinnen. Beim Klick auf «Abstimmen» wird jedoch angegeben, dass man zuerst die Identität über einen QR-Code verifizieren soll – angeblich damit keine gefälschten Stimmen abgegeben werden können. Den Code soll man mit Whatsapp scannen, wodurch man unbemerkt das Konto mit einem Gerät der Betrüger verknüpft. Diese erlangen vollen Zugriff auf das Konto und können im Namen der Opfer weitere Betrugsnachrichten an Kontakte senden. Die Masche kann auch in abgewandelter Form vorkommen.
Tipp: Fragen Sie bei ungewöhnlichen Bitten über einen anderen Weg (etwa per Anruf) nach. Scannen Sie niemals QR-Codes zur Bestätigung von Abstimmungen. Falls Sie bereits betroffen sind: Prüfen Sie in Whatsapp unter Einstellungen → Verknüpfte Geräte, ob dort fremde Geräte aufgelistet sind, und melden Sie diese umgehend ab. Falls Sie bereits ausgesperrt wurden, versuchen Sie, sich mit Ihrer Telefonnummer neu bei Whatsapp anzumelden, informieren Sie Ihre Kontakte über andere Wege und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (11.9.2026)
CEO-Betrug: Kriminelle wollen Daten von Angestellten abgreifen
Betrüger versuchen immer wieder, Angestellte von Schweizer Unternehmen mit gefälschten E-Mails im Namen der Geschäftsführung (CEO) zu täuschen. Mit der Masche, die auch als «CEO Fraud» bekannt ist, wollen die Täter an sensible Daten wie Personalinformationen, Log-in-Daten oder Kundenlisten gelangen.
Die E-Mails wirken manchmal täuschend echt: Sie sind professionell formuliert, nutzen das Firmenlogo, erzeugen künstlichen Zeitdruck oder fordern strikte Vertraulichkeit ein («Bitte behandeln Sie diese Anfrage dringend und diskret»). Unterschrieben ist die Nachricht scheinbar direkt von der Geschäftsleitung des eigenen Betriebs.
Tipp: Prüfen Sie die E-Mail-Adresse hinter dem angezeigten Absendernamen genau. Häufig unterscheidet sich die Domain leicht vom Original oder stammt von einem Gratisanbieter. Fragen Sie im Zweifelsfall über einen separaten Kanal – etwa telefonisch oder persönlich – beim vermeintlichen Absender, bei der Personalabteilung oder im Sekretariat nach. Geben Sie per E-Mail niemals sensible Daten heraus. (10.9.2026)
Diese gefälschte SMS will unter einem Vorwand an Ihre Bankkarte
Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt vor einer perfiden Betrugsmasche: Sie beginnt meist mit einer gefälschten SMS über angebliche Kartenprobleme oder eine verdächtige Banktransaktion. Um dies zu klären, soll die Empfängerin die Bank kontaktieren, wo ein falscher Mitarbeiter den Anruf erwidert. Dieser leitet das Opfer an, die Bankkarte zu zerschneiden – allerdings so, dass der Chip unbeschädigt bleibt.
Kurz darauf holt ein angeblicher Bote die zerschnittene Karte samt Chip an der Wohnadresse ab. Der noch funktionsfähige Chip wird wieder mit der Plastikkarte zusammengeflickt und für hohe Bargeldbezüge genutzt. Das Bacs vermutet, dass die Kriminellen während des Telefongesprächs den PIN-Code erfragen und die Opfer diesen wahrscheinlich unbewusst herausgeben, weil sie die Karte sowieso zerschneiden.
Tipp: Banken lassen niemals Karten oder Chips an der Haustür abholen. Auch das Einschicken von Chips an Banken ist unüblich. Händigen Sie den Kartenchip niemals aus und verraten Sie niemandem den PIN-Code. Bei verdächtigen SMS oder Anrufen sollten Sie auflegen und im Zweifelsfall direkt über die offizielle Telefonnummer Ihrer Bank nachfragen. Falls Sie Daten oder Karten weitergegeben haben, lassen Sie diese sofort sperren. (9.9.2026)
Gefälschte Mails im Namen von Swiss ID wollen an sensible Daten
Betrüger versuchen derzeit, mit einer gefälschten E-Mail im Namen von Swiss ID an sensible Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu gelangen (siehe Bild unten). Die Nachricht fordert dazu auf, aktualisierte Nutzungsbedingungen (AGB) über einen verlinkten Button mit der Aufschrift «Bedingungen öffnen» zu prüfen, schreibt eine Beobachter-Leserin, die andere warnen möchte.
Es handelt sich um einen Phishingversuch. Wer sich den Absender «Swiss ID Kundendienst» genauer anschaut, erkennt eine unseriöse E-Mail-Adresse (facturacion.corporacion@corporacionaquiles.com.pe).
Tipp: Klicken Sie keinesfalls auf den angezeigten Link und geben Sie keine persönlichen Daten ein. Löschen Sie die E-Mail umgehend aus Ihrem Posteingang. Falls Sie bereits Zugangsdaten eingegeben haben, ändern Sie unverzüglich Ihr Swiss-ID-Passwort und informieren Sie den Swiss-ID-Kundendienst. (8.9.2026)
Listerien im Räucherfisch: Lidl ruft Forellenfilets zurück
Lidl Schweiz ruft das Produkt «Forellenfilets geräuchert – Natur» der Marke Nautica in der Packung mit 125 Gramm zurück. Betroffen sind die Filets mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.9.2026.
Grund: Bei einer Kontrolle wurden Listerien nachgewiesen. Bei Personen mit intaktem Immunsystem verläuft eine Infektion mit Listerien meist mild oder ohne Symptome. Bei Kleinkindern, Schwangeren, älteren oder immungeschwächten Menschen besteht ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe, die teilweise tödlich enden können.
Tipp: Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Entsorgen Sie die Forellenfilets oder bringen Sie die gekaufte Ware in eine der Lidl-Filialen für eine Rückerstattung zurück – auch ohne Vorlage einer Kaufquittung. (7.9.2026)
Kriminelle fügen gefälschte Zahlungsoption auf echten Websites ein
Durch das Manipulieren von Websites – etwa von Essenslieferdiensten – versuchen Betrüger, an die Kreditkartendaten der Kunden zu gelangen. Die Täter schleusen dabei schädlichen Code mittels manipulierter Javascript-Bibliothek in die Original-Website oder bei eingebundenen externen Diensten ein, wie das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) mitteilt. Diese Betrugsart ist auch unter dem Begriff Web-Skimming bekannt.
Reguläre Zahlungsoptionen wie Twint werden beim Bestellvorgang durch gefälschte Optionen ergänzt, zum Beispiel mit einer englischen «Credit/Debit Card»-Option, obwohl die Website in Deutsch erscheint. Wer diese wählt, wird in einem englischsprachigen Pop-up-Fenster zur Eingabe seiner Kreditkartendaten aufgefordert. Von dort fliessen die Daten direkt an die Betrüger. Damit Kunden keinen Verdacht schöpfen, erscheint danach eine Meldung, dass Kreditkartenzahlungen noch in der Testphase seien, und Sie werden gebeten, doch mit Twint zu bezahlen.
Tipp: Achten Sie beim Bestell- und Zahlungsvorgang bei bekannten Onlineanbietern auf Sprach- und Layoutabweichungen, zum Beispiel wenn plötzlich englischsprachige Formulare auf einer deutschsprachigen Website auftauchen. Melden Sie verdächtige Vorfälle dem Anbieter über den offiziellen Kontakt oder direkt dem Bacs. Falls Sie Ihre Daten eingegeben haben oder ungewöhnliche Abbuchungen Ihrer Kreditkarte feststellen: Sperren Sie diese umgehend über Ihr Finanzinstitut, fechten Sie die Transaktionen an und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (2.9.2026)
Rückruf von gefrorenen Himbeeren bei Volg wegen Kadmium
In Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde ruft Volg das Produkt «Volg Himbeeren tiefgekühlt, 300 g» zurück. Der Grund dafür ist ein zu hoher Gehalt an Kadmium. Das Schwermetall gelangt meist über den Boden in die Pflanzen. Über die Nahrung aufgenommen, kann sich Kadmium im Körper anreichern – insbesondere in den Nieren und in der Leber.
Bei langfristiger oder hoher Belastung kann es zu Nierenschäden sowie Beeinträchtigungen von Knochen und des Herz-Kreislauf-Systems kommen.
Tipp: Verzehren Sie die tiefgekühlten Himbeeren nicht. Bringen Sie das Produkt in eine Volg-Filiale zurück. Der Kaufpreis wird Ihnen auch ohne Vorweisen des Kassenbons erstattet. (2.9.2026)
Modehaus Wyss – Schweizer Name, aber Ware aus China
Der Konsumentenschutz warnt vor dem Onlineshop «Modehaus Wyss». Der Anbieter steht im Verdacht, ein Dropshipping-Modell zu betreiben. Auf der Website findet sich zwar ein Impressum, doch dort ist keine gültige Adresse angegeben. Allein im Juli wurde die Plattform zweimal neu gemeldet.
Auf dem Bewertungsportal Trustpilot geben Konsumentinnen und Konsumenten dem Shop gerade mal 1,7 von 5 Sternen. Verschiedene Kundinnen berichten von stark minderwertiger Qualität. «Alles Fake», schreibt etwa ein Kunde und beschwert sich über falsche Bilder. Zudem monieren andere extrem lange Lieferzeiten und irreführende Schweizer Herkunftsangaben. Retouren müssen entgegen den Versprechungen auf eigene Kosten nach China oder Kanada zurückgesendet werden. Der Shopbetreiber reagierte nicht auf eine Anfrage des Beobachters.
Tipp: Wie Sie sich gegen solche Maschen wehren können, erfahren Sie im Beobachter-Ratgeber «Billigware aus China: Das nervt Kunden am meisten». (1.9.2026)
Warnungen vom August
Betrüger geben sich mit Fakemail als ParkingPay aus
Der Beobachter warnt vor E-Mails, die im Namen von ParkingPay dazu aufrufen, den fehlenden Betrag für eine Parkplatzmiete nachzuzahlen. Die Mail enthält eine Rechnungsnummer nach folgendem Muster: INV202608101457. Der Betreff lautet «Offenes Parkticket». Dadurch kann die Nachricht offiziell wirken. Die Mail suggeriert Dringlichkeit: Angeblich wird die Busse bei verspäteter Zahlung an «zuständige Behörden» weitergeleitet, wobei zusätzliche Kosten entstehen können.
Allerdings lautet der Name des Händlers «ParkingPayZu zahlender» – vermutlich sollte der Text darunter «Zu zahlender Betrag» heissen. Zudem erhielt eine Leserin eine Mail, obwohl sie kein Auto besitzt.
Tipp: Reagieren Sie nicht auf die Mail und klicken Sie nicht auf die Schaltfläche «Jetzt bezahlen». Löschen Sie die Nachricht und blockieren Sie den Absender. (31.8.2026)
Schimmelpilzgift in getrockneten Feigen
Die Léguriviera Groupe, ein Händler für Früchte und Gemüse, ruft getrocknete Feigen der Marke El Pajarero zurück, wie Recall Swiss informiert. Laboranalysen zeigten eine Belastung mit dem Schimmelpilzgift Ochratoxin A oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Der Konsum von Mykotoxinen birgt gesundheitliche Risiken; sie können leber- und nierenschädigend sowie potenziell krebserregend wirken.
Betroffen ist die Charge 3HE5/6.728 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.4.2027.
Tipp: Verzehren Sie die Feigen auf keinen Fall. Sie können das Produkt in die Verkaufsstelle zurückbringen oder entsorgen. Eine Rückerstattung erfolgt gegen Vorlage des Produkts oder des Kassenbons. (28.8.2026)
Mails zu «Breezi Pro»-Klimaanlagen von Hornbach sind ein Fake
Betrüger verschicken derzeit gefälschte E-Mails im Namen von Hornbach Baumarkt Schweiz. Darin werben sie mit einem angeblichen Exklusivangebot für eine «Breezi Pro»-Klimaanlage, wie die Kantonspolizei Zürich auf Cybercrimepolice.ch informiert.
Ein Button in der Mail führt Opfer zunächst zu einer gefälschten Kundenumfrage und anschliessend auf einen gefälschten Onlineshop im Erscheinungsbild von Hornbach. Wer dort das vermeintliche Schnäppchen bestellt, übermittelt seine Daten an die Betreiber der Website. Die Daten können für unberechtigte Abbuchungen oder Folgestraftaten missbraucht werden.
Tipp: Verschieben Sie die Mail in den Spam-Ordner. Folgen Sie niemals Links in unerwarteten Nachrichten. Rufen Sie Webshops stets direkt über die Eingabe der offiziellen Adresse im Browser auf. (27.8.2026)
Betrüger übernehmen «tote» Websites von Arztpraxen und Apotheken
Wenn eine Firma schliesst oder übernommen wird, läuft die Internetadresse irgendwann aus und kann von Dritten neu registriert werden. Dubiose Anbieter nutzen dies aus und sichern sich stillgelegte Adressen von Arztpraxen und Apotheken, warnt das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs). Solche Adressen verfügen wegen des jahrelang aufgebauten Vertrauens über gute Suchmaschinen-Rankings. Rufen ahnungslose Nutzer die Website auf, werden sie auf dubiose Verkaufsplattformen für Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente weitergeleitet.
Tipp: Bleiben Sie besonders vorsichtig, wenn bekannte Websites plötzlich ihr Erscheinungsbild verändern oder auf einmal Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente anbieten. (26.8.2026)
Zürcher Behörde warnt vor LSD-Filzen mit dem Gesicht von Jacqueline Badran
Das Drogeninformationszentrum (DIZ) der Stadt Zürich warnt auf Saferparty.ch vor hoch dosierten LSD-Filzen mit dem abgebildeten Gesicht von Jacqueline Badran. LSD-Filze sind kleine Stücke aus saugfähigem Spezialpapier oder dünnem Filzkarton, die mit flüssigem LSD getränkt und anschliessend getrocknet werden. Die Filze mit dem Konterfei von Jacqueline Badran enthalten gemäss DIZ mit 180 Mikrogramm LSD doppelt so viel Wirkstoff wie üblich. Dosen ab 150 Mikrogramm gelten als hoch und können schwere Angstzustände sowie Paranoia auslösen.
Tipp: Lassen Sie auf dem Schwarzmarkt gehandelte Substanzen durch ein Drug-Checking-Angebot untersuchen, so die Empfehlung des DIZ. (25.8.2026)
Vermeintlicher Modeshop aus Zürich liefert Billigware aus China
Der Onlineshop Mia-zurich.ch wird durch den Konsumentenschutz kritisiert und steht im Verdacht, als Anbieter von handverlesener Mode ein Dropshipping-Modell zu betreiben. Zwar wird auf der Website unter «Über uns» klar deklariert, dass der Shop von der niederländischen Firma Evolve Venture VOF betrieben wird. Schaut man sich jedoch die Bewertungen auf der Plattform Trustpilot mit 1,6 von 5 Sternen an, so bemängeln Kundinnen und Kunden vor allem einen vorgetäuschten Schweizer Auftritt, minderwertige Produktqualität sowie teure Retouren auf eigene Kosten nach China.
Auf eine entsprechende Anfrage des Beobachters reagierte der Shopbetreiber nicht.
Tipp: Wie Sie sich gegen solche Maschen wehren können, erfahren Sie im Beobachter-Ratgeber «Billigware aus China: Das nervt Kunden am meisten». (24.8.2026)
Falsche Tigermückenexperten wollen ins Haus
Vorsicht, wenn unechte Kontrolleure an der Haustür klingeln: In der Region Basel (etwa in der Gemeinde Riehen) geben sich aktuell Betrügerinnen und Betrüger als offizielle Gemeindemitarbeitende aus. Sie tragen Westen mit der Aufschrift «Gemeinde Riehen» oder dem Gemeindelogo und behaupten, die Brutorte von Tigermücken kontrollieren zu müssen, um sich Zutritt zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen, wie «20 Minuten» berichtet.
Tatsächlich führt das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt derzeit echte Sensibilisierungen bei ausgewählten Einfamilienhäusern durch. Die echten Mitarbeitenden erkennt man jedoch eindeutig an ihren hellgrünen T-Shirts mit der Aufschrift «Kantonales Laboratorium Basel-Stadt» und dem Bild einer Tigermücke.
Tipp: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus. Verlangen Sie von Kontrolleuren stets den Dienstausweis und fragen Sie im Zweifel direkt bei der Gemeinde oder der Polizei nach, bevor Sie jemanden eintreten lassen. (21.8.2026)
Rückruf von Schoggipudding durch Lidl
Lidl Schweiz ruft den Schoggipudding «Milbona High Protein Pudding Schoko» (200 Gramm) zurück. Betroffen ist das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.9.2026.
Grund ist ein sporenbildendes Bakterium, das Auslöser für Magen-Darm-Erkrankungen sein kann. Insbesondere bei gefährdeten Personengruppen wie Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind ernste Krankheitsverläufe möglich.
Tipp: Essen Sie den Pudding nicht. Bringen Sie die gekaufte Ware in eine beliebige Lidl-Filiale zurück. Der Kaufpreis wird Ihnen auch ohne Quittung erstattet. Bei Fragen erreichen Sie die Kundenhotline von Lidl unter 071 588 05 10. (20.8.2026)
Achtung vor gefälschter SBB-Ticketplattform
Über Suchmaschinen-Ergebnisse oder Links in E-Mails gelangen Reiselustige auf gefälschte Internetseiten, die dem offiziellen Auftritt der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) nachempfunden sind (siehe Bild unten). Dies teilt die Kantonspolizei Zürich auf Cybercrimepolice.ch mit.
Die Betrüger bieten darauf Billette zu stark reduzierten Preisen an. Fahrplandaten, Abfahrtszeiten und Gleisangaben entsprechen den offiziellen Daten, um Vertrauen zu erwecken. Am Ende des Buchungsvorgangs werden die Opfer auf eine Zahlungsmaske geleitet. Dort fragen die Täter Kreditkartendaten inklusive Sicherheitscode sowie Twint-Zugangsdaten ab, um anschliessend unberechtigte Abbuchungen vorzunehmen.
Tipp: Geben Sie die Webadresse (URL) der SBB manuell in den Browser ein oder nutzen Sie die offizielle SBB-App anstelle von Suchmaschinen-Ergebnissen. Überprüfen Sie bei jedem Seitenwechsel und vor der Eingabe von Zahlungsdaten die vollständige Webadresse. Öffnen Sie keine Links aus unerwarteten E-Mails, SMS oder Mitteilungen. Wenn Sie bereits Daten eingegeben haben: Sperren Sie umgehend Ihre Karte über Ihr Finanzinstitut und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (20.8.2026)
Mesano.ch verspricht Schweizer Qualität und liefert Billigprodukte aus China
Der Konsumentenschutz warnt vor dem Shop Mesano.ch der RB Group GmbH. Auf der Website des Onlineshops für Bettwäsche wird ein Luzerner Gründer-Ehepaar gezeigt, während die Firma laut Handelsregister einem Einzelinhaber gehört.
Auf Trustpilot berichten Kunden von direkt aus China gelieferter Ware mit chinesischen Etiketten und Nachforderungen von Zollgebühren. Der Kundendienst verweigere per Mail die Herausgabe einer Rücksendeadresse und biete stattdessen Rabatte an, heisst es dort.
Der Shopbetreiber reagierte über drei Wochen nicht auf eine Anfrage des Beobachters. Der Anbieter schaltet auf Meta derzeit über 20 aktive Werbeanzeigen.
Tipp: In diesem Ratgeber des Beobachters lesen Sie, wie Sie sich gegen solche Maschen wehren können. (19.8.2026)
Gefälschte Rechnungen im Namen von SwissNovaChat und SwissNovaCare
Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt vor gefälschten Rechnungen, die aktuell im Zusammenhang mit den Websites Swissnovachat.ch und Swissnovacare.com im Umlauf sind. Empfängerinnen und Empfänger sollen Zahlungen leisten, obwohl sie nie ein entsprechendes Abonnement oder einen Vertrag abgeschlossen haben. Betreiberin der Seiten ist laut Impressum die Firma «Margot Brands Ltd» mit Sitz in Hongkong. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Urheber noch weitere Websites mit dem gleichen Muster betreiben. Auch den Beobachter erreichen derzeit einige Meldungen von betroffenen Leserinnen und Lesern. Sie berichten, sie hätten für die Rechnungen bereits Mahnungen von der Inkassofirma Letterdata erhalten.
Tipp: Ignorieren Sie entsprechende Zahlungsaufforderungen, klicken Sie auf keine Links in diesen E-Mails oder Nachrichten und leisten Sie unter keinen Umständen Zahlungen. (18.8.2026)
Vorsicht beim Energydrink «Flying Power Sugarfree» von Aldi
Aldi ruft den Energydrink «Flying Power Sugarfree» vorsorglich zurück. Das Getränk enthält den nicht deklarierten Süssstoff Aspartam. Aspartam ist eine Phenylalaninquelle. Personen, die an der Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie leiden, können diesen Stoff nicht abbauen. Betroffen ist die 250-ml-Dose mit der Artikelnummer 599102002, der Charge 323913 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 22.6.2027. Das Produkt war in allen Aldi-Filialen erhältlich; der Verkauf wurde gestoppt. Für Personen ohne Phenylketonurie ist der Konsum unbedenklich.
Tipp: Wer an Phenylketonurie leidet, sollte das Produkt nicht konsumieren. Es kann in jeder Aldi-Filiale zurückgegeben werden; der Kaufpreis wird auch ohne Quittung erstattet. Bei Fragen hilft der Kundendienst weiter: customer@service.aldi-suisse.ch. (17.8.2026)
Cyberkriminelle verschicken gefälschte Mails im Namen von Planzer
Aktuell versenden Cyberkriminelle gefälschte E-Mails im Namen des Logistikunternehmens Planzer. Darin behaupten sie, eine Bestellung sei unterwegs, wie Cybercrimepolice.ch schreibt. Wer auf die Fläche «Sendungsstatus anzeigen» klickt, landet auf einer gefälschten Website mit dem Logo und dem Erscheinungsbild von Planzer. Die Betrüger verlangen zunächst Namen und Adresse für eine angebliche Verifikation. Anschliessend fordern sie eine angebliche Zollgebühr von Fr. 5.21, zahlbar per Kreditkarte. Ziel der Betrugsmasche ist es, vertrauliche Kreditkartendaten und Banking-Freigaben abzugreifen.
Tipp: Löschen Sie verdächtige E-Mails oder verschieben Sie sie in den Spam-Ordner. Geben Sie keine vertraulichen Daten preis. Haben Sie bereits Daten eingegeben, sperren Sie umgehend Ihre Karten und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Verdächtige E-Mails können Sie an feedback@cybercrimepolice.ch weiterleiten. (13.8.2026)
Rückruf: Asbest in Kinderspielzeugen und Duftsand
Die Handelskette Woolworth ruft die Kinderspielzeuge «Stretchy Sand m. Geruch», «Stretchmaus 12 cm» und «Stretch Soldat» zurück. Der verarbeitete Sand in den Spielzeugen kann gesundheitsschädigenden Asbest enthalten. Die betroffenen Artikel – dehnbares Spielzeug sowie duftender Modelliersand – werden unter anderem über Galaxus.ch angeboten. Von einer weiteren Verwendung wird dringend abgeraten.
Tipp: Nutzen Sie das Spielzeug und den Sand keinesfalls weiter. Sie können gekaufte Artikel bei den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird vollständig erstattet.
Bereits im Juni wies der Beobachter auf die Gefahr von asbesthaltigen Kinderspielzeugen hin. (13.8.2026)
Decathlon ruft Kletter-Express-Sets wegen mangelhafter Nieten zurück
Decathlon ruft in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) verschiedene Kletter-Express-Sets der Marke Simond zurück. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus zwei Karabinern und einer Bandschlinge zum Sichern. Bei einigen Karabinern liegt ein Montagefehler bei der Nietung vor. Bei einem Sturz kann der gesamte Karabiner brechen.
Betroffen sind die Modelle «Alpinism» (11 cm, 17 cm und Set 5× 11 cm) sowie «Vertika» (11 cm und 17 cm), wenn sie zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 23. Juli 2026 verkauft wurden.
Tipp: Verwenden Sie die betroffenen Express-Sets keinesfalls weiter. Sie können die Produkte in jeder Decathlon-Filiale zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis erstattet. (12.8.2026)
Falsches Haltbarkeitsdatum: Migros ruft paniertes Pouletschnitzel zurück
Die Migros ruft das «Migros Pouletschnitzel paniert» mit Haltbarkeitsdatum 2.10.26 zurück. Wegen eines Druckfehlers stimmt das Haltbarkeitsdatum nicht, korrekt wäre der 28.8.26. Das Produkt wurde in den Filialen bereits für den Verkauf gesperrt.
Betroffen ist die Artikelnummer 2439.963.680.00 mit dem aufgedruckten Datum 2.10.26, das Produkt wurde in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz verkauft.
Tipp: Konsumieren Sie das Pouletschnitzel nach dem 28. August 2026 nicht mehr, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Sie können das Produkt in jede Migros-Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis erstattet. (11.8.2026)
E-Mails täuschen Whatsapp-Nachrichten von Angehörigen vor
Betrüger kombinieren gefälschte E-Mails mit der bekannten «Hallo Mama»-Betrugsmasche. Die Täter versenden E-Mails im Design einer Whatsapp-Benachrichtigung und geben vor, dass eine neue Nachricht eingetroffen sei. Im angezeigten Verlauf behauptet das angebliche Kind, sein Mobiltelefon sei defekt und es sei nur noch unter einer neuen Nummer erreichbar. Über die Schaltfläche «Hier öffnen» gelangen Betroffene auf eine Chat-Seite, um den Kontakt aufzunehmen. Im anschliessenden Chat-Verlauf täuschen die Täter Dringlichkeit vor. Kurz darauf bitten sie um Überweisungen für eine angebliche Notlage, offene Rechnungen oder den Kauf von Prepaid-Gutscheinen.
Tipp: Klicken Sie in verdächtigen E-Mails nie auf Links und nehmen Sie keinen Kontakt über angegebene neue Nummern auf. Rufen Sie Angehörige unter der bisherigen Telefonnummer an und stellen Sie Kontrollfragen, die nur diese beantworten können. Vereinbaren Sie zukünftig Codewörter für solche Situationen. Tätigen Sie keine Überweisungen aufgrund von Nachrichten per E-Mail, Whatsapp oder SMS. Kontaktieren Sie Ihr Finanzinstitut und erstatten Sie Anzeige bei der Kantonspolizei, falls Sie bereits Geld überwiesen haben. (10.8.2026)
Betrüger wollen Parkgebühren mit Fake-SMS eintreiben
Der Beobachter warnt vor einer SMS, die dazu aufruft, einen fehlenden Betrag für eine Parkplatzmiete nachzuzahlen. Die SMS enthält vermeintlich sehr präzise Angaben zu Datum und Zeit sowie eine Referenz nach folgendem Muster: CH-SAL-075394. Dadurch kann die Nachricht offiziell wirken. Der SMS-Absender wird als unbekannt angegeben. Jedoch steht in der Kopfzeile eine private Mailadresse, welche die Betrüger wahrscheinlich erstellt haben, um massenhaft Spam zu verschicken. Dem Beobachter liegt ein Fall vor, bei dem als Website Renaschlting.com für mehr Details angegeben wird.
Bei dieser Nachricht handelt es sich um einen Fall von Smishing – einer Wortkombination aus SMS und Phishing. Die SMS suggeriert Dringlichkeit, indem sie dazu auffordert, den offenen Betrag noch am gleichen Tag zu begleichen.
Tipp: Reagieren Sie nicht auf die SMS und schicken Sie keine Ziffer 1 als Antwort zurück, wie das in der SMS verlangt wird. Klicken Sie auf keine Links. Löschen Sie die Nachricht und blockieren Sie den Absender. (6.8.2026)
Die «traditionsreiche Zürcher Boutique» Elinora.ch sitzt eigentlich woanders
Der Konsumentenschutz warnt vor dem Shop Elinora.ch, weil auf der Website eine gültige Adresse fehlt. Die Plattform wurde im Juli erneut gemeldet.
Auf der Internetseite sowie in Werbeanzeigen inszeniert sich der Onlineshop als traditionsreiche Zürcher Boutique, der Frauen seit 22 Jahren vertrauen. Ein Blick ins Impressum entlarvt die Schweizer Herkunft jedoch als Täuschung, da der Shop von einem Einzelunternehmen in Aachen, Deutschland, betrieben wird.
Auf dem Verbraucherschutzportal Trustpilot verzeichnet die Plattform ausschliesslich negative Bewertungen, in denen Kunden von einer kompletten Abzocke berichten. Über soziale Medien schaltet der Anbieter aktuell 19 laufende Anzeigen für den Schweizer Markt. Der Shopbetreiber reagierte nicht auf eine Anfrage des Beobachters.
Tipp: Wie Sie sich gegen solche Maschen wehren können, erfahren Sie im Beobachter-Ratgeber «Billigware aus China: Das nervt Kunden am meisten». (4.8.2026)
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Weitere Warnungen aus dem Archiv
Hier finden Sie weitere Meldungen zu folgenden Bereichen:
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 5. Januar 2026 veröffentlicht und wird laufend um weitere Warnmeldungen für 2026 fortgeführt.
Mit vermeintlichen Gewinnversprechen versuchen dubiose Firmen, nicht nur sich selbst zu bereichern, sondern auch an Personendaten zu gelangen. Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten erfahren, wie sie Konsumfallen erkennen, wie sie sich dagegen wehren und diese mittels Musterbrief direkt dem Seco melden können.