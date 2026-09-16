Falle auf Whatsapp: Wie eine einfache Abstimmung den Zugang zum Konto entzieht

Betrüger verschicken über Whatsapp Nachrichten, in denen sie um eine Stimme bei einer angeblichen Tanzabstimmung bitten, damit ein Jungtalent aus dem weiteren Bekanntenkreis einen Preis gewinnt. Doch die Abstimmung ist bloss erfunden, und den Kriminellen geht es eigentlich darum, die Kontrolle über das Whatsapp-Konto zu übernehmen, wie die Kantonspolizei Zürich auf Cybercrimepolice.ch warnt.



So funktioniert die Betrugsmasche: Auf Whatsapp oder per SMS wird eine Nachricht aus dem vermeintlichen Umfeld verschickt. Diese enthält einen Link zu einer Website mit Fotos angeblicher Tänzerinnen. Beim Klick auf «Abstimmen» wird jedoch angegeben, dass man zuerst die Identität über einen QR-Code verifizieren soll – angeblich damit keine gefälschten Stimmen abgegeben werden können. Den Code soll man mit Whatsapp scannen, wodurch man unbemerkt das Konto mit einem Gerät der Betrüger verknüpft. Diese erlangen vollen Zugriff auf das Konto und können im Namen der Opfer weitere Betrugsnachrichten an Kontakte senden. Die Masche kann auch in abgewandelter Form vorkommen.



Tipp: Fragen Sie bei ungewöhnlichen Bitten über einen anderen Weg (etwa per Anruf) nach. Scannen Sie niemals QR-Codes zur Bestätigung von Abstimmungen. Falls Sie bereits betroffen sind: Prüfen Sie in Whatsapp unter Einstellungen → Verknüpfte Geräte, ob dort fremde Geräte aufgelistet sind, und melden Sie diese umgehend ab. Falls Sie bereits ausgesperrt wurden, versuchen Sie, sich mit Ihrer Telefonnummer neu bei Whatsapp anzumelden, informieren Sie Ihre Kontakte über andere Wege und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (11.9.2026)

