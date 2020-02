Die neue Auswertung des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) gibt an, wie dramatisch die Zahl derer steigt, die nicht mithalten können. Zum Beispiel bei den unter 18-Jährigen, die sich in einer Psychiatriepraxis behandeln liessen: 2006 waren das noch 25 von 1000, im Jahr 2017 schon 41 – ein Plus von 64 Prozent. Noch deutlicher zeigt sich der Effekt in der Spitalpsychiatrie. Die Zahl der Konsultationen von Kindern und Jugendlichen nahm in dieser Zeit um 120 Prozent zu.