Wer kein Geld für einen Anwalt hat, kann vom Staat verlangen, dass dieser die Kosten trägt. Dieser Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung setzt voraus, dass der Fall nicht aussichtslos und rechtlich so kompliziert ist, dass ein Laie ihn nicht allein bewältigen kann. Die zweite Voraussetzung war bei einem Hundehalter aus Luzern nicht erfüllt.



Der Mann hatte seit Jahren Streit mit dem Veterinärdienst, weil er mehr Hunde hielt und züchtete, als laut einer früheren Vereinbarung erlaubt war. Dies stellte die Behörde bei unangemeldeten Kontrollen fest. Sie nahm ihm die überzähligen Tiere weg und machte neue Auflagen zur Trennung von Rüden und Hündinnen.<



Dagegen wollte sich der Mann wehren. Er forderte einen unentgeltlichen Anwalt, denn er sei mittellos.



Doch sowohl das Luzerner Kantonsgericht als auch das Bundesgericht winkten ab. Zwar habe der Mann kein Geld, und der Fall sei nicht aussichtslos. Doch das Verfahren werfe keine komplexen rechtlichen Fragen auf, sondern die tatsächlichen Umstände seien entscheidend. Und die muss das Gericht hier von Amts wegen klären.



Damit sei die «Waffengleichheit» von Hundehalter und Veterinärdienst gewährleistet. Der Mann muss seinen Anwalt nun selbst bezahlen.



Bundesgericht, Urteil vom 11. Dezember 2025 (2C_519/2025)

(Nicole Müller)