Ursula Heinrich* lässt den Kopf auf den Schreibtisch sinken. «Heute will es wieder nicht klappen: keine Motivation, keine Konzentration», sagt sie. «Das liegt an meinem Immunsystem.» Die Zürcherin leidet an einer Autoimmunerkrankung. «Wenn meine Entzündungswerte steigen, geht es mit dem Denkvermögen bergab.»