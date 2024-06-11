Ein Mann arbeitet als Butler, Hauswart und Chauffeur für einen Landgutbesitzer im Kanton Luzern. Nach fast fünf Jahren wird er krank und zu 100 Prozent arbeitsunfähig. Zwei Tage später kündigt ihm der Chef fristlos. Begründung: Er habe eine Lifttür mit dem Fuss blockiert und ihm gedroht.

Der Allrounder wehrt sich vor Arbeitsgericht. Man habe ihm ohne Grund fristlos gekündigt, er sei stets «ein respektvoller, loyaler und hoch qualifizierter Mitarbeiter» gewesen. Er fordert unter anderem den Lohn bis zum ordentlichen Kündigungstermin, inklusive der Sperrfrist wegen Krankheit. Und fünf Monatslöhne Entschädigung wegen ungerechtfertigter fristloser Kündigung.

Partnerinhalte
 
 
 
 

Der Arbeitgeber lehnt alles ab und zählt weiteres angebliches Fehlverhalten des Angestellten auf, etwa dass er seine Ehefrau angeschrien und ihr gegenüber Drohgebärden gemacht habe.

Buchtipp
Arbeitsrecht – Alles von der Stellensuche bis zur Kündigung
Buchcover Arbeitsrecht

Das Arbeitsgericht gibt dem Angestellten recht. Weil der Arbeitgeber kein Fehlverhalten beweisen könne, gebe es keinen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung. Das Kantonsgericht bestätigt das.

Der Arbeitgeber zieht den Fall ans Bundesgericht weiter. Dieses stellt fest, er wiederhole bloss seine eigenen Behauptungen, lege aber nicht dar, warum der Entscheid der Vorinstanz unhaltbar sein solle – und weist die Beschwerde ab.

Bundesgericht, Urteil vom 20. Juni 2025 (4A_151/2025)

Rechtsratgeber
Mustervorlage und Merkblatt zu «Kündigung»

Wurde Ihnen fristlos gekündigt, weil Ihre Firma den Besitzer wechselte oder aus einem anderen zweifelhaften Grund? Beobachter-Abonnentinnen und -Abonnenten können sich mit der Mustervorlage «Protest gegen eine fristlose Kündigung» wehren und informieren sich im Merkblatt «Wann ist eine Kündigung missbräuchlich».

Beratung für Beobachter-Abonnenten

Berichten, beraten, bewegen Der Beobachter in neuem Design Ein Heft, das bewegt und inspiriert : Das macht den Beobachter aus. Wer ein Jahresabo besitzt – digital oder Print –, erhält Zugang zur kostenlosen Rechtsberatung, die von über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten geleistet wird. Ein einmaliges Angebot in der Schweizer Medienlandschaft.

mehr zum Beratungsangebot

Weitere Gerichtsurteile
Abfallcontainer dürfen draussen bleiben
Treffen mit Gangstern – kein Taggeld nach Unfall
Ein Schafskopf im Milchkasten ist strafbar
Polizist erhält Geld für verpassten Feriengenuss
Telefonieren mit dem Anwalt muss erlaubt sein
Kein Steuerabzug vor Wegzug ins Ausland
Shop am Bahnhof muss sonntags schliessen
Polizei darf Handycode nicht einfach verlangen
Nachbarn müssen nicht gegen Nachbarn klagen
Wutentbrannter Velofahrer zofft sich mit Bus-Chauffeur
So wird man plötzlich zum Immobilienhändler
Fristlos entlassen: Welches Datum gehört ins Arbeitszeugnis?
Autobahn-Videos gelten als Beweis
Steife Finger nach Operation – Arzt strafbar?
Pflichtverteidiger kann nicht einfach abhauen
Kein Steuerabzug für Zahlungen an die Ex-Partnerin
Freundin bedroht: Strafe auch ohne Antrag
Keine Gebühren ohne Gesetz
Gewalttätiger Anwalt verliert Bewilligung
Krankenkasse darf freie Arztwahl einschränken
77-Jährige bekommt Unterhalt von Ex-Mann
Witwe muss Unterhalt an Ex-Frau des Mannes zahlen
Brüsk gebremst – fix gebüsst
Witwe wird zum Auszug gezwungen
Abtreibung ist Sache der Mutter
Kurtaxe trotz Behinderung zahlen
Nach Scheidung: Sperrfrist für Einkauf in PK gilt nicht
Kündigung ist trotz Krankheit möglich
Eine Spritzfahrt wird teuer
Uneheliches Kind erbt nichts
Wohnung steht leer – aber Eigenmietwert muss man versteuern
Steuern: Frist nur mit Arztzeugnis verlängern
Bauer mit Schrotflinte: Keine Notwehr
Sexuelle Belästigung – Verdacht reicht für Kündigung
Bestatter muss kurze Gräber akzeptieren
Kein Recht auf Sex im Gefängnis
Versicherung von Steuern abziehen
Sexualstraftäter darf nicht in den Ausgang
Raser erwischt – Sohn kommt in Haft
Keine Liege am Pool: Geld zurück
Tochter zu reich: Kein Kinderabzug
Wann ist ein Saft ein Saft?
Kein halber Kinderabzug für Teilzeit-Papi
Ein spanisches Schwein vor Schweizer Gericht
Frau muss die Steuern ihres Mannes zahlen
Achtung bei Betreibung: Screenshot reicht nicht als Beweis
Gericht glaubt nicht, dass Millionär umgezogen ist
Maske verweigert – fristlos gekündigt
Plötzlich wollte er das Land verschenken statt verkaufen
Handy am Ohr – Autofahrer muss zahlen
Fussballer muss hier Steuern zahlen
Millionär darf nicht auf Geld zugreifen
Dieser Steuertrick ging schief
Gefangen im Krankenbett
Kein Abzug für Umbaukosten
Rassismus am Arbeitsplatz
Teure Hauswartin wird gestoppt
Sachbeschädigung aus «ehrbaren» Gründen?
Unterhalt zahlen – trotz Satanismus-Vorwürfen
Ferien als Zuschlag auszahlen
Kein Recht auf Kontakt zu den Enkelkindern
Bundesgericht streicht Abzüge für Alimente
Der Beobachter-Newsletter – wissen, was wichtig ist.

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

Jetzt gratis abonnieren