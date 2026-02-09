Heute gibt jede und jeder dritte Erwachsene in Umfragen an, manchmal oder häufiger an Erschöpfung zu leiden. Bei manchen dauert der Zustand ein paar Tage, bei anderen länger. Allen gemeinsam ist: Sie sind tagsüber ständig oder oft müde, weniger leistungsfähig und haben Mühe, sich zu konzentrieren. Auf Dauer leiden darunter auch die Arbeit und das Familienleben. Die Betroffenen haben zunehmend Probleme, den Alltag zu bewältigen, sind antriebslos und gereizt Gereiztes Arbeitsklima Was tun bei schlecht gelaunten Kollegen? .