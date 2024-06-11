An einem ruhigen Mittwochnachmittag im Februar um 14.27 Uhr klickt der Co-Präsident einer Gewerkschaft auf «Senden» – und nichts ist mehr wie zuvor. Dieser Mail geht ein brisantes Gerücht voraus: Sein Kollege soll eine Frau sexuell belästigt haben. Der Co-Präsident fordert seinen Kollegen per E-Mail auf, sofort in den Ausstand zu treten.



Nur 19 Minuten später informiert er zudem den gesamten Vorstand schriftlich über die «erschütternden Vorwürfe» und beruft eine Sondersitzung ein.



Gegen die öffentliche Demontage wehrt sich der beschuldigte Kollege und klagt wegen übler Nachrede.



Mit Erfolg: Das Strafgericht Basel-Stadt verurteilt den Co-Präsidenten zu einer bedingten Geldstrafe. Doch dieser zieht den Fall bis vor das Bundesgericht. Als Co-Präsident habe er Schaden vom Verein abwenden müssen und die Vorwürfe nicht als wahr dargestellt, sondern nur über deren Existenz informiert.



Das Bundesgericht winkt ab. Das Weiterverbreiten von Verdächtigungen reiche für eine üble Nachrede aus. Da er weder die Rückmeldung seiner Quelle abgewartet noch dem Kollegen Zeit für eine Stellungnahme gelassen hatte, basierte sein Handeln auf reinem Klatsch. Er hätte diskreter vorgehen müssen.



Das Urteil bleibt, hinzu kommen Gerichtskosten von 3000 Franken.



Bundesgericht, Urteil vom 21. Mai 2026 (6B_313/2025)

(Norina Meyer)