Ein aus Deutschland stammender, selbständiger Arzt, der im Kanton Zürich eine Arztpraxis betreibt, reichte in Zürich trotz mehrfacher Mahnung keine Steuererklärung für das Jahr 2021 ein. Das Steueramt schätzte daher sein Einkommen auf 1,2 Millionen Franken; 2020 betrug der Gewinn knapp über eine Million, zusätzlich zu den Einnahmen aus seinen Praxen in Deutschland. Angemeldet ist er in Graubünden, doch dort war sein Haus angeblich unbewohnbar.



Die Einsprache des Arztes wurde wegen ungenügender Begründung abgewiesen. Danach reichte er eine Buchhaltung für die Zürcher Praxis mit einem Gewinn von 353’000 Franken ein. Diese Angaben seien lückenhaft, so das Steueramt. Es hielt an der 1,2-Millionen-Einschätzung fest.



Dagegen prozessierte der Arzt bis vor Bundesgericht – und verlor. Dass das Steueramt von einem Einkommenszuwachs ausgegangen sei, sei nicht zu beanstanden, dies entspreche «dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung sowie der lukrativen selbständigen Erwerbstätigkeit» des Arztes, steht im Urteil.



Er habe nicht rechtzeitig Belege über seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nachgereicht. Zur Steuerrechnung kommen nun 8000 Franken Gerichtskosten hinzu.



Bundesgericht, Urteil vom 25. Juni 2026 (9C_555/2025)

(Martin Müller)