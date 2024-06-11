Ein Autofahrer raste in Basel-Stadt mit 79 km/h durch eine Tempo-30-Zone. Das gilt als Raserdelikt: Er missachtete die zulässige Höchstgeschwindigkeit laut Gesetz besonders krass und ging ein hohes Risiko ein. Das Strafgericht verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe und drei Jahren Probezeit. Damit waren weder die Staatsanwaltschaft noch der Lenker zufrieden und wehrten sich vor dem Appellationsgericht.

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Dieses verschärfte die Strafe und erlegte dem Fahrer eine bedingte Freiheitsstrafe von einem Jahr und eine Probezeit von zwei Jahren auf. Er hatte in den letzten zehn Jahren bereits eine grobe Verkehrsregelverletzung begangen. Deshalb gelte er nicht als Ersttäter und könne nicht von einer milderen Strafe profitieren.

Auch das wollte der Lenker nicht akzeptieren und beschwerte sich vor Bundesgericht: Er habe mit der vorangegangenen Regelverletzung niemanden gefährdet. Es sei zwar eine grobe Verletzung gewesen, aber kein Raserdelikt.

Doch das Bundesgericht bestätigte, dass jemand, der in den letzten zehn Jahren eine grobe Verkehrsregelverletzung begangen habe, nicht als unbescholten angesehen werden könne. Er habe eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen oder in Kauf genommen. Er könne deshalb auch nicht von der Ersttäter-Privilegierung profitieren. Das höchste Gericht wies die Beschwerde ab.

Bundesgericht, Urteil vom 29. Juli 2026 (6B_772/2025)

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