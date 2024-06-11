Ein St. Galler Arzt, der früher als Einzelunternehmer rund 500’000 Franken Einkommen hatte, bezog ab 2021 als Angestellter einer Arztpraxis 86’040 Franken Lohn. Er war aber auch Alleininhaber einer Holdinggesellschaft, die die Arztpraxis betrieb – und diese schüttete ihm Dividenden in Höhe von mehr als einer halben Million im Jahr aus, aus dem Gewinn der Praxis. Auf Dividenden werden keine Sozialversicherungsbeiträge (etwa AHV, IV, ALV) abgerechnet.



Das machte die AHV-Ausgleichskasse stutzig. Sie forderte Nachzahlungen auf der Basis eines rund 100’000 Franken höheren Lohns. Der Arzt prozessierte dagegen bis vor Bundesgericht – und verlor.



Wenn ein offensichtlich zu tiefer Lohn (ein zu 100 Prozent angestellter Arzt verdient laut Bundesgericht mindestens rund 185’000 Franken) und eine offensichtlich überhöhte Dividende (mehr als zehn Prozent des Aktienwerts) vorliegen, dürfe die Dividende in sozialversicherungspflichtigen Lohn umqualifiziert werden, so die Richter. Die Holdingstruktur diene keinem plausiblen Zweck.



Und es sei wohl auch kein Zufall, dass der angebliche Lohn exakt so hoch war, dass er dereinst zu einer höchstmöglichen AHV-Rente führen würde. Höhere Löhne führen zwar zu höheren Abzügen, aber nicht zu mehr Rente.



Bundesgericht, Urteil vom 25. Juni 2026 (9C_532/2025)

(Martin Müller)